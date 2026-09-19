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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

کشف ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در طرح ضربتی پلیس کرمان

کشف ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در طرح ضربتی پلیس کرمان

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح ۴۸ ساعته برخورد با خودروهای شوتی و تغییر وضعیت خبر داد و گفت: در این طرح ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری با اولویت مقابله با خودروهای شوتی و تغییر وضعیت، اظهار داشت: این خودروها که اغلب اقدام به قاچاق سوخت، کالا و مواد مخدر می‌کنند، به دلیل تغییرات فنی غیرمجاز، عامل بروز حوادث ناگوار جاده‌ای هستند.

وی افزود: در طرح ضربتی اخیر که با مشارکت پلیس راه، قرارگاه ابوذر و رده‌های انتظامی اجرا شد، ضمن توقیف تعداد قابل‌توجهی خودرو، ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد. طبق مصوبات و دستورات قضایی، خودروهای متخلف تا ۶ ماه در توقیف خواهند ماند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به آمار عملکرد پلیس از ابتدای سال تاکنون تصریح کرد: در این بازه زمانی بیش از ۱۱ هزار خودروی تغییر وضعیت توقیف شده است که از این تعداد، ۳ هزار دستگاه به‌طور مستقیم در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند.

سرهنگ پورامینایی، با تأکید بر اینکه تغییر وضعیت فنی خودروها و حمل بارهای غیرمجاز، سهم بسزایی در تصادفات جاده‌ای به‌ویژه در محورهای شرق و جنوب استان کرمان داشته است، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۸ میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق کشف شده است.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر مخلان امنیت ترافیکی و قاچاقچیان سوخت که با اقدامات خود سرمایه‌های ملی را تاراج کرده و جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، ایستادگی خواهد کرد و اجرای این طرح‌ها با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6951901

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