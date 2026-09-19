به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله نادری عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ساعت ۱۷:۱۵ امروز، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف دو دستگاه خودروی پژو در محور فیروزآباد ـ دلفان، حدفاصل روستای گاووش، بلافاصله تیمهای امدادی و عوامل پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور عوامل انتظامی و امدادی در محل، بررسیهای اولیه برای مشخص شدن ابعاد حادثه و وضعیت سرنشینان خودروها انجام گرفت.
یک کشته و ۲ مجروح در حادثه
جانشین پلیس راه لرستان ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد دو دستگاه خودروی پژو بهصورت رخبهرخ با یکدیگر برخورد کردهاند که در این حادثه، سرنشین یکی از خودروها در دم جان خود را از دست داد و هر دو راننده نیز مجروح شدند.
سرهنگ نادری تصریح کرد: مجروحان این حادثه با حضور عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و اقدامات لازم برای بررسی صحنه تصادف و تعیین علت وقوع حادثه انجام گرفت.
تجاوز به چپ ناشی از سبقت، علت اصلی تصادف
جانشین پلیس راه لرستان با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده، علت تامه این حادثه را تجاوز به چپ ناشی از سبقت خودروی پژویی اعلام کرد که از سمت نورآباد در حال حرکت بوده است.
وی تأکید کرد: تخلف در زمان سبقت و ورود خودرو به مسیر مقابل، زمینه برخورد رخبهرخ دو خودرو را فراهم کرده و این حادثه یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشته است.
هشدار پلیس درباره پیامدهای سبقت غیرمجاز
سرهنگ نادری در پایان با هشدار به رانندگان خاطرنشان کرد: سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ از رفتارهای پرخطر در جادههاست که میتواند در چند لحظه حادثهای جبرانناپذیر رقم بزند.
وی از رانندگان خواست با پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از به خطر انداختن جان خود و دیگر کاربران جاده جلوگیری کنند.
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