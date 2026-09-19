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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

بازداشت سه متهم درشهرستان کردکوی به اتهام تقلب در آزمون امتحانات نهایی

بازداشت سه متهم درشهرستان کردکوی به اتهام تقلب در آزمون امتحانات نهایی

کردکوی-دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی از شناسایی و دستگیری ۳ نفر در جریان تقلب در آزمون امتحانات نهایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مصطفی‌زاده با اشاره به بازداشت سه متهم در شهرستان کردکوی به اتهام تقلب در آزمون نهایی گفت: این افراد در پی گزارش آموزش و پرورش و تأیید موضوع توسط پلیس فتا، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی افزود: یک نفر از متهمان هنگام تقلب در آزمون نهایی از طریق ارتباط با وسیله الکترونیکی با خارج از حوزه امتحان، یک نفر دیگر هم به اتهام شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: سومین متهم این پرونده که متهم اصلی نیز هست، به اتهام خرید و فروش سوالات آزمون نهایی دستگیر شده است.

دادستان کردکوی افزود: این متهم اقرار کرده، سوالات را از طریق یک کانال تلگرامی به دست آورده است و به دیگر متهم این پرونده به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته است.

مصطفی‌زاده، گفت: با صدور قرار بازداشت موقت، این متهم روانه زندان شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد

کد مطلب 6951899

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