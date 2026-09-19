دستگیری ۵ سارق مسلح طلاجات و زیورآلات در جیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، با اشاره به وقوع چند فقره سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۵ سارق دخیل در این سرقت‌ها شدند و طی سه عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۵ سارق به همراه دو مالخر مرتبط با آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مورد استفاده در سرقت‌ها و اعتراف اعضای این باند به سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان با تهدید سلاح گرم، افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

