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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

دستگیری ۵ سارق مسلح طلاجات و زیورآلات در جیرفت

دستگیری ۵ سارق مسلح طلاجات و زیورآلات در جیرفت

جیرفت- فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری ۵ سارق مسلح طلاجات منزل و زیور آلات بانوان در عملیات پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، با اشاره به وقوع چند فقره سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۵ سارق دخیل در این سرقت‌ها شدند و طی سه عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۵ سارق به همراه دو مالخر مرتبط با آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مورد استفاده در سرقت‌ها و اعتراف اعضای این باند به سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان با تهدید سلاح گرم، افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6951903

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