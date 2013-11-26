به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: من باید کمک و تلاش باشگاه و حمید استیلی برای برگزاری این بازی که بهانه شد، بچه‌ها هم دور هم جمع بشوند، تشکر کنم. فقط ای کاش فرصت داشتیم، 10 جلسه‌ای تمرین می‌کردیم. آن وقت می‌دیدید چه کار می‌کردیم. البته الان هم جلوی میلانی‌ها کم نمی‌آوریم.

وی در مورد اینکه به نظر می‌رسد بعد از چند روز حضور در تمرین، حال و هوای گذشته به سرش زده و حسابی گرم شده، ادامه داد: آره به خدا. این بچه‌ها خاطرات گذشته را در من زنده کردند. از این ورزشگاه خاطرات زیادی دارم. ناصر محمدخانی و مجتبی محرمی را که دیدم حالم عوض شد. البته همه آنها برای من عزیز هستند ولی ناصر (محمدخانی) رو خیلی وقت بود ندیده بودم و دلم برایش تنگ شده بود.

سرمربی تیم پیشکسوتان پرسپولیس ادامه داد: من با تک تک این بچه‌ها یک عمر خاطره دارم و حالا با کمک باشگاه دست به دست هم داده‌ایم تا کار آقای رویانیان را قشنگ‌تر کنیم. ما نباید جلوی میلانی‌ها کم بیاوریم. نه فوتبالی و نه از نظر برگزاری مسابقه و تشریفات. باید نشان بدهیم که می‌توانیم کار قشنگ و خوبی انجام بدهیم و یک خاطره خوب برای همه رقم بخورد.

وی درباره ارزیابی خود از نتیجه بازی تصریح کرد: من از بچگی از باختن بدم می‌آمد. شنیدم آنها تیم خوب و تمرین کرده‌ای هستند. درست است که یک بازی خیریه و دوستانه داریم ولی برای ما تشریفاتی نیست و بچه‌هایی که خوب هستند را جلوی آنها می‌فرستم.

پروین درباره اینکه فقط تعداد محدودی می‌توانند در این بازی به میدان بروند و شاید این مساله باعث دلخوری‌هایی بشود، گفت: انشاءالله باز هم از این بازی‌ها انجام شود ولی بالاخره همه که نمی‌توانند بازی کنند. الان هم مهمتر از همه این حرف‌ها، رفاقت بین بچه‌ها است. ما جمع شدیم که اگر مشکل و اختلافی هم هست جمع کنیم و دور بریزیم.