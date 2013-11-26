زمان بلیت فروشی بازی پرسپولیس با میلان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان آث میلان ایتالیا ساعت 15 روز پنجشنبه و به مناسبت خداحافظی مهدی مهدوی کیا از فوتبال برگزار خواهد شد.

در همین رابطه بلیت فروشی مسابقه از ساعت 11 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. هماهنگی‌های لازم در این ارتباط با سازمان لیگ، نیروهای انتظامی و سایر نهادهای مربوطه صورت گرفته است.

همچنین تاکنون 6 هزار بلیت اینترنتی به فروش رفته است. این در حالی است که طبق اعلام باشگاه پرسپولیس،این میزان فروش اینترنتی بلیت چندین برابر فروش بلیت برای مسابقات لیگ برتر است.

باشگاه پرسپولیس تمهیداتی را برای تماشاگرانی که زودتر به ورزشگاه آزادی می‌آیند اندیشیده است. این باشگاه یکبار دیگر از هواداران تیم خود دعوت می‌کند تا در دیدار ستارگان پرسپولیس با ستارگان میلان که به مناسبت مهدی مهدوی کیا تدارک دیده شده است در ورزشگاه حاضر شوند و برای اسطوره باشگاه خود سنگ تمام بگذارند.