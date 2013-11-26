مدیرفنی و سرمربی نفت به دیدار پرسپولیس - ستارگان میلان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس تهران طی دعوتنامه ای رسمی از بهرام میرشیبانی مدیرفنی، یحیی گل‌محمدی سرمربی و علی شاجانی ماساژور تیم نفت تهران دعوت به عمل آورده تا به عنوان میهمانان ویژه در دیدار دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان حضور یابند.

بهرام میرشیبانی در اوایل دهه 1350 در خط دفاع و هافبک پرسپولیس تهران بازی کرده و به سبب درخشش در این تیم، به تیم فوتبال جوانان ایران هم دعوت شده است.

بازی دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان روز پنجشنبه هفتم آذرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.