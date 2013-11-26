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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

طی دعوتنامه‌ای رسمی؛

مدیرفنی و سرمربی نفت به دیدار پرسپولیس - ستارگان میلان دعوت شدند

مدیرفنی و سرمربی نفت به دیدار پرسپولیس - ستارگان میلان دعوت شدند

باشگاه پرسپولیس مدیرفنی، سرمربی و ماساژور تیم فوتبال نفت تهران را به عنوان میهمانان ویژه به دیدار دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس تهران طی دعوتنامه ای رسمی از بهرام میرشیبانی مدیرفنی، یحیی گل‌محمدی سرمربی و علی شاجانی ماساژور تیم نفت تهران دعوت به عمل آورده تا به عنوان میهمانان ویژه در دیدار دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان حضور یابند.

بهرام میرشیبانی در اوایل دهه 1350 در خط دفاع و هافبک پرسپولیس تهران بازی کرده و به سبب درخشش در این تیم، به تیم فوتبال جوانان ایران هم دعوت شده است.

بازی دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان روز پنجشنبه هفتم آذرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2182975

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