اطاعت از رهبری نماد بسیجی مخلص است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادی خواه ظهر سه شنبه در تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان نهاوند در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: بسیج یکی از عنایات ارزشمند و والای الهی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که به برکت وجود حضرت امام خمینی (ره) به امت اسلامی ایران ارزانی شده است و سازمان بسیج دانش آموزی بخشی از این شجره طیبه و درخت پرثمر و با برکت انقلاب اسلامی است.

آزادی خواه گفت: جوانان و نوجوانان دانش آموز بسیجی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیگر عرصه های انقلاب نقش ممتاز و موثری داشته اند که هرگز از خاطره ها محو نخواهدشد و امروز هم در جنگ نرم دشمنان بر علیه کشور به موقع وارد عمل شده است و در لباس فرهنگی با علم و تدبیر در مقابل حیله های دشمن ایستادگی کرده اند به طوری که توانستند زلزله سیاسی که دشمنان با جنگ نرم راه انداخته بودند را مهار و خنثی کنند.

وی ادامه داد: امروز وظیفه بسیج کسب عظمت بزرگ جهانیاست و جوانان ایران به حق توانسته اند تاکنون در این راه در تمام عرصه ها موفق باشند و فرهنگ بسیجی خود را به دنیا صادر کنند و به طور حتم تنها راه موفقیت در همه عرصه ها، تفکر بسیجی در مدیریت کشور است.

معاون فرهنگی خدمات حوزه علمیه سرار کشور با بیان اینکه بسیج ویژگی متمایزکننده‌ای از دیگر افراد و اقشار جامعه دارد و آن این است که انقلاب را همراهی می‌کند، افزود: همراهی انقلاب و حرکت در این مسیر توسط بسیج و پیشتازی در راستای اهداف انقلاب اسلامی ملزوماتی دارد که باید به آن‌ها پرداخت تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف، این وظیفه خطیر را به همراه یکدیگر دنبال کنیم و نگذاریم رهبرمان تنها بماند.

حجت الاسلام احد آزادی خواه افزود: کسانی که ادعای حرکت در راستای آرمان‌های انقلاب را دارند، باید اطاعت‌پذیری محض از خدا و سلسله مراتب ولایت داشته باشند چون اگر شرط ولایت‌پذیری را نداشته باشیم ممکن است دچار اشتباه شده و نتوانیم به درستی قضاوت کنیم که این مشکل در طول انقلاب تا به حال همراه ما بوده است و رویش‌های انقلاب در این مسیر ولایت‌پذیری تعریف می‌شود.

آزادی خواه با تاکید براینکه بسیجی باید در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، عقیدتی و فرهنگی روحیه جهادی و همچنین از خودگذشتگی داشته باشد، اظهار داشت: اکنون با مطلوب و ایده‌آلی که برای انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است، فاصله زیادی داریم تا روحیه جهادی در نیروهای نخبگان عرصه انقلاب شکل بگیرد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند نیز در این مراسم گفت: تشکیل بسیج با فرمان امام (ره) در پنجم آذر ۵۸ تدبیر حکیمانه‌ای بود که تا امروز برکت و عزت این فرمایش بزرگ کشور را از آسیب‌ها و تهدیدها در امان داشته است.

محسن امیدی اظهار داشت: فرهنگ ناب بسیجی و ارزش های دفاع مقدس باید به عنوان یک میراث ارزشمند همواره در جامعه باقی بماند.

امیدی گفت: در هشت سال دفاع مقدس رویارویی با نفاق و زمین‌گیر کردن دشمنان و بعد از آن نیز در برهه‌های مختلف به ویژه در فتنه سال ۸۸، بسیج نشان داد پا در رکاب ولایت نهاده و لحظه‌ای این منبع نور را رها نخواهد کرد.

وی ادامه داد: چشمه جوشان این شجره طیبه با تمام صافی و زلالی تا قدمگاه حضرت ولی عصر جاری خواهد بود و این انقلاب را با تمام قدرت و قوت به صاحب اصلی‌اش امام زمان (عج) تحویل خواهیم داد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند افزود: بسیجیان با صحنه‌ها و حماسه‌هایی که می‌آفرینند برای چندمین بار دوستان را امیدوار و برای هزارمین بار دشمنان را مایوس از حیله‌هایشان می‌کنند