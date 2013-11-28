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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰

پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز ملی موریتانی

پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز ملی موریتانی

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی موریتانی را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد ولد عبدالعزیز

رئیس‌جمهوری اسلامی موریتانی

السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فرا رسیدن روز ملی کشورتان را به جنابعالی، دولت و ملت موریتانی صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم مناسبات و همکاری‌های دو کشور مسلمان در تمامی عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و در راستای تأمین منافع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و بهروزی ملت برادر موریتانی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2184598

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