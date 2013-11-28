پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز ملی موریتانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد ولد عبدالعزیز

رئیس‌جمهوری اسلامی موریتانی

السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

فرا رسیدن روز ملی کشورتان را به جنابعالی، دولت و ملت موریتانی صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم مناسبات و همکاری‌های دو کشور مسلمان در تمامی عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و در راستای تأمین منافع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و بهروزی ملت برادر موریتانی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران