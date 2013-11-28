به گزارش خبرنگار مهر، بابک زنجانی در حاشیه دیدار عصر امروز پنجشنبه تیم‌های فوتبال ستارگان میلان و پیشکسوتان پرسپولیس در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بازی بسیار خوبی بود و همه پیرمردها به نوعی دور هم جمع شده بودند و امیدوارم این رویه ادامه پیدا کند.

وی در خصوص میزان رضایت خود از عملکرد تیم راه‌آهن سورینت در نیم فصل اول گفت: از عملکرد راه‌آهن در نیم فصل اول چندان راضی نبودم ولی در فصل نقل و انتقال کارهای خوبی انجام دادیم که به نتیجه‌گیری در نیم فصل دوم خیلی امیدواریم.

زنجانی در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت تکرار روند نیم فصل اول در نیم فصل دوم تغییراتی در کادر فنی ایجاد خواهید کرد، بیان کرد: امیدوارم که در نیم فصل دوم وضعیت متفاوتی را شاهد باشیم و بعید می‌دانم که چنین کاری انجام دهیم و کادر فنی را تغییر دهیم.