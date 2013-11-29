برپایی 380 چادر امدادی در مناطق زلزله زده بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید رحمتی اظهارداشت: با تلاش نیروهای امدادی، تا ساعت ۹ صبح جمعه ۳۸۰ چادر امدادی در قالب ۱۲ اردوگاه در مناطق زلزله زده بوشهر بر پا شده است.

وی با اشاره به اسکان مردم حادثه دیده چادرهای امدادی، افزود: این تعداد چادر در قالب ۱۲ اردوگاه بر پا شده و در صورت تمایل خانواده های آسیبب دیده بوشهری به اسکان در چادرها ، تعداد آن افزایش پیدا می کند.

رحمتی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات سازمان امداد نجات، این زمین لرزه تا به حال ۲۰۳ مصدوم بر جای گذاشته که ۷۳ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل و ۱۳۰ نفر از آنها تحت درمان سرپایی قرار گرفتند.

به گفته مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، ۲۰۰ نیروی امدادی با تلاش شبانه روزی، پوشش امدادی حادثه دیدگان را بر عهده دارند.

وی افزود: امدادگران علاوه بر بسته های غذایی، یک هزار و ۱۴۰ تخته پتو و ۷۶۰ تخته موکت نیز در میان زلزله زدگان توزیع کرده اند.