آغاز توزيع شير رايگان در مدارس خراسان شمالي/ صدور چهار مجوز فعالیت فرهنگی هنری در بجنورد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: شیر رایگان در بین 140هزار دانش آموز این استان از هفته آینده در سطح مناطق شهری و روستایی آغاز می‌شود.

امان‌الله امانی اظهار داشت: براساس طرح شیر مدرسه و مطابق با اعتبار مصوب هر دانش آموز در سال تحصیلی به طور میانگین 20 نوبت شیر رایگان دریافت می‌کند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی به منظور اجرای طرح شیر مدرسه دانش آموزان خراسان شمالی 19 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار مصوب شده است.

به گفته اماني پیش بینی می‌شود در صورت تأمین اعتبار میزان دریافت شیر از 20 نوبت به 30 نوبت نیز برسد.

چهار مجوز فعالیت فرهنگی هنری در بجنورد صادر شد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بجنورد گفت: مجوز فعالیت برای چهار فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و سمعی بصری و شرکت خدمات غیرسینمایی در این شهرستان صادر شد.

رضا رضایی افزود: سه مجوز برای شرکت خدمات غیرسینمایی به مدیریت‌های حمید دانش‌پور، علی رحیمی و فرشاد متقی و یک مجوز به فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و سمعی بصری به مدیریت سید میثم سجاد پور در بجنورد صادر شده است.

وی اظهار كرد: با صدور این تعداد مجوز در شهرستان بجنورد، تعداد شرکت خدمات غیرسینمایی به شش شرکت و تعداد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و سمعی بصری نیز به 45 واحد رسیده است.

برگزیدگان مسابقه خطبه غدیر در خراسان شمالی معرفی شدند

سرپرست معاونت امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: برگزیدگان مسابقه خطبه غدیر که توسط این اداره کل در دهه امامت و ولایت برگزار شد، معرفی شدند.

حجت الاسلام ناصر هدایتی افزود: فاطمه داربام، گلپری عمارلو، معصومه رحیمی، ثریا گریوانی و محمود رضازاده نفرات برگزیده مسابفه خطبه غدیر هستند.

وی افزود: نفرات برگزیده مسابقه خطبه غدیر می توانند برای دریافت جوایز خود به معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه کنند.

به گفته حجت الاسلام هدايتي این مسابقه به صورت حضوری و در راستای ترویج فرهنگ قرآن و عترت و معارف نورانی معصومین(ع) و تقویت باورهای دینی در میان آحاد جامعه و نشر و تبلیغ اعتقادات شیعه به ویژه سخنرانی تاریخی پیامبر اکرم(ص) که مهمترین سند حقانیت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار(ع) است، برگزار شد.