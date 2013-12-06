پیشنهاد افزایش سن اعزام به سربازی دانش اموزان استثنایی به ستادکل نیروهای مسلح

نامدار عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی به تازگی مذاکراتی را با ستاد نیروهای مسلح برای افزایش سن اعزام به خدت سربازی دانش آموزان استثنایی ارائه داده است و در صورت موافقت آنها سن اعزام به خدمت سربازی برای این دسته از دانش اموزان افزایش پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر تمامی پسرها پس از کسب دیپلم در سن 18 سالگی مشمول اعزام به خدمت سربازی می شوند، اما زمان تحصیل دانش آموزان استثنایی به دلیل شرایط جسمی و ذهنی شان طولانی تر است به همین دلیل از ستاد نیروهای مسلح خواسته ایم تا سن اعزام به سربازی این گروه از دانش آموزان افزایش یابد تا آنها یک یا دو سال بعد از دانش اموزان معمولی و پس از کسب مدرک دیپلم به سربازی بروند.

عبداللهیان ادامه داد: هنوز نظام وظیفه هیچ پاسخی در این زمینه به ما نداده است و فعلاً روال اعزام این گروه از دانش آموزان همانند گذشته است.

معافیت دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی از درس آمادگی دفاعی

وی ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش اما برای درس آمادگی دفاعی تصمیماتی را برای دانش اموزان معلول جسمی و حرکتی گرفته است که با توجه به شرایط ویژه این گروه از دانش‌آموزان آنها از درس «آمادگی دفاعی» معاف می‌شوند و در برخی دروس نیز بر اساس توانایی آنها، تعداد تمرین‌ها کاهش می یابد.

55 هزار دانش آموز استثنایی در کشور تحصیل می کنند

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره تعداد دانش آموزان استثنایی کشور توضیح داد: 55 هزار دانش آموز استثنایی در سراسر کشور در یک هزار و 300 مدرسه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 9 هزار نفر آسیب دیده شنوایی، 2500 نفر آسیب دیده بینایی، 1500 نفر مبتلا به بیماری اوتیسم، 2 هزار نفر بیماری جسمی و حرکتی، 5 هزار نفر چند معلولیتی و 35 هزار نفر دانش آموزان تلفیقی هستند.

وی درباره پرداخت هزینه ایاب و ذهاب این دسته از دانش اموزان گفت: تا سال گذشته هیچ مصوبه از سوی دولت و یا مجلس برای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب نداشته اما آموزش و پرورش کمک هایی را به سازمان استثنایی کرده است و سازمان نیز خود اعتباری را به این موضوع اختصاص داده است، امیدواریم که برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل مشکلات رفت و آمدی این اعتبار سال آینده افزایش یابد.

کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی الکترونیکی می شود

عبداللهیان درباره اختصاص اعتبار و تجهیزات به دانش آموزان استثنایی مناطق محروم کشور افزود: اختصاص اعتبار، نیروی انسانی و تجهیزات براساس شاخص های آموزش و پرورش مبتنی بر ضریب محرومیت، میزان دوری از مرکز استان است و تاکنون نیز عدالت نسبی برای اختصاص نیرو و تجهیزات در تمامی استانها رعایت شده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی مدارس دانش آموزان استثنایی کشور گفت: در سال گذشته یکی از محوری ترین کارها هوشمندسازی بود که تقریبا در هر مدرسه دو کلاس هوشمند شده است. از امسال به بعد هدف ما تدوین محتوای الکترونیکی دروس برای ارتقای کیفیت آموزشی به این گروه از دانش آموزان است و حتی به معلمان اجازه داده شده تا در چارچوب قوانین و مقررات پاورپوینت و اسلاید آموزشی برای تدریس تولید کنند.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، افزایش مراکز اختلال یادگیری از دیگر اهداف ما در سازمان آموزش و پرورش استثنایی است، چرا که این مراکز تاثیر بسزایی در کاهش افت تحصیلی داشته و امسال تعداد این مراکز را به 350 مرکز افزایش داده ایم. همچنین با همکاری معاونت ابتدایی این مراکز برای سال آینده در سراسر کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت.