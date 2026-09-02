فاطمی: فضای فرهنگی و معنوی امامزادگان باید تقویت شود 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح چهارشنبه در نشستی بهمناسبت هفته وقف و بررسی وضعیت بقاع متبرکه استان، ضمن ارج نهادن به پیشرفتهای زیرساختی در اماکن زیارتی، بر ضرورت تغییر رویکرد از «توسعه فیزیکی محض» به سمت «تعالی فرهنگی و مذهبی» تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه عمرانی بدون همراهی فعالیتهای تبلیغی و تربیتی، هدف نهایی از احیای این اماکن را محقق نمیسازد، خواستار مدیریت قاطعانه در مقابله با پدیدههای ناخوشایند در فضاهای توریستی و زیارتی شد.
وی با قدردانی از تلاشهای خادمان و مردم استان در امر زیارت، افزود: در دوران کنونی، مردم با علاقه و آگاهی بیشتری به زیارت اماکن مذهبی میروند که نشاندهنده زنده بودن روح مذهبی جامعه است، اما این مشارکت گسترده، مسئولیت سنگینتری را برای مدیریت صحیح این فضاها بر عهده ما میگذارد.
فاطمی با اشاره به وضعیت امامزادههای شاخص استان، بهویژه امامزاده حمزهعلی (ع) و با ابراز نگرانی از بروز برخی رفتارهای ناهنجار همچون بدحجابی و نبودِ مدیریت فرهنگی در برخی ساعات از شبانهروز، گفت: ما شاهد هستیم که با افزایش ظرفیتهای فیزیکی و زیرساختی، ازدحام جمعیت نیز بالا رفته است. اما آنچه مایه نگرانی است، نبودِ حضور پررنگ مبلغین و کارآمدترین روحانیون برای هدایت این جمعیت است.
وی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم که امامزادگان صرفاً به فضاهای تفریحی یا توریستی تبدیل شوند بلکه با برنامههای قوی، فضای فرهنگی و معنوی این اماکن مقدس را تقویت کنیم.
امام جمعه شهرکرد همچنین بر لزوم استفاده از فرصتهای موجود برای جذب جوانان و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در محیطهای زیارتی تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وضعیت جغرافیایی چهارمحال و بختیاری و وجود مناطق محروم از نظر امکانات فرهنگی، خواستار حمایتهای ویژه از سوی نهاد اوقاف و بخشهای مربوطه شد و گفت: مبلغین، سپاه دین هستند و در مناطقی که با کمبود بودجه و امکانات فرهنگی مواجه هستیم، نیاز مبرم به تجهیز مبلغان و گسترش فعالیتهای تبلیغی در مدارس و محافل درسی وجود دارد. امیدواریم با افزایش درآمدهای وقفی، امکانات لازم برای اعزام مبلغین فعال به این مناطق فراهم شود تا از آسیبهای فرهنگی پیشگیری شود».
در این نشست، مسئولان اجرایی اوقاف و امور خیریه نیز ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای سطح فرهنگی، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه امنیت و زیرساختها پرداختند.
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