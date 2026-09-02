به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران از روز ۲۷ شهریور آغاز میشود. فصلی که حضور همزمان استقلال و پرسپولیس آن را به یکی از متفاوتترین دورههای این رقابتها تبدیل کرده است. برای نخستینبار در تاریخ فوتبال زنان ایران دو تیم پرطرفدار پایتخت در یک فصل برابر یکدیگر قرار میگیرند تا دربی استقلال و پرسپولیس به تقویم فوتبال زنان هم اضافه شود.
قرعهکشی مسابقات برگزار شده و ۱۰ تیم حاضر در این فصل رقبای خود را شناختهاند. البته با توجه به برنامههای تیم ملی و حضور خاتون بم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برنامه دقیق تمام هفتهها هنوز نهایی نشده است.
استقلال شروعی آرام و مسیری دشوار
استقلال فصل را در خانه و برابر پالایش گاز ایلام آغاز میکند. مسابقهای که روی کاغذ میتواند فرصت مناسبی برای شروع کار شاگردان مریم ایراندوست باشد. اما این شرایط خیلی زود تغییر خواهد کرد.
آبیپوشان در هفته دوم میهمان خاتون بم میشوند و در هفته سوم نیز برای دیدار با گلگهر راهی سیرجان خواهند شد. دو مسابقه دشوار متوالی در خارج از خانه نخستین آزمون جدی استقلال در فصل جدید خواهد بود.
پس از این دو دیدار سپاهان در هفته چهارم مقابل استقلال قرار میگیرد و سپس نوبت به مهمترین مسابقه فصل برای هواداران دو تیم میرسد جایی که استقلال و پرسپولیس برای نخستین بار در فوتبال زنان مقابل یکدیگر صفآرایی خواهند کرد.
پرسپولیس و فرصت برای ساختن یک شروع خوب
شرایط برای پرسپولیس در هفتههای ابتدایی متفاوت است. سرخپوشان لیگ را برابر آوا تهران آغاز میکنند و سپس در هفته دوم به مصاف ملوان میروند. وارش نوشهر و پالایش گاز ایلام نیز رقبای پرسپولیس در هفتههای سوم و چهارم هستند.
این برنامه میتواند فرصت مناسبی برای تیمی باشد که هنوز در بخش زنان با ثبات کامل مدیریتی و فنی مواجه نشده است. پرسپولیس پیش از ورود به بازیهای سنگین چند هفته فرصت دارد تا شرایط تیم را سر و سامان دهد و برای ادامه رقابتها آماده شود اما آرامش هفتههای نخست برای سرخپوشان دوام زیادی ندارد.
دربی اولین ایستگاه بزرگ پرسپولیس
هفته پنجم نقطه عطف برنامه پرسپولیس خواهد بود جایی که این تیم برای نخستین بار در تاریخ فوتبال زنان برابر استقلال قرار میگیرد. این مسابقه جدا از اهمیت امتیازی از نظر تاریخی نیز یکی از مهمترین دیدارهای فوتبال زنان ایران محسوب میشود.
پرسپولیس پس از دربی نیز کار سادهای ندارد و در هفته ششم باید در سیرجان برابر گلگهر قرار بگیرد. سپاهان و خاتون بم نیز دو حریف بعدی سرخپوشان خواهند بود تا تیم پرسپولیس در نیمه دوم نیمفصل نخست با یکی از سختترین مقاطع برنامه خود مواجه شود.
دو مسیر متفاوت برای سرخابیها
بررسی برنامه دو تیم نشان میدهد استقلال و پرسپولیس عملاً دو مسیر متفاوت را در نیمفصل نخست تجربه خواهند کرد. استقلال باید خیلی زود با مدعیان اصلی روبهرو شود و در همان هفتههای ابتدایی توان واقعی خود را محک بزند در حالی که پرسپولیس فرصت بیشتری برای رسیدن به شرایط مطلوب خواهد داشت.
از سوی دیگر تعداد میزبانیهای پرسپولیس در نیمفصل نخست بیشتر است و این مسئله میتواند در شرایطی که رقابت میان تیمها فشرده باشد یک امتیاز برای سرخپوشان محسوب شود.
لیگ زنان در انتظار یک اتفاق تاریخی
حضور استقلال و پرسپولیس میتواند فراتر از یک رقابت معمولی توجه بیشتری را به لیگ برتر زنان جلب کند. نخستین دربی زنانه پایتخت نهتنها برای دو باشگاه بلکه برای فوتبال زنان ایران نیز یک اتفاق تازه محسوب میشود.
حالا باید دید در فصل جدید سرخابیها چه عملکردی خواهند داشت و آیا حضور این دو نام بزرگ میتواند به افزایش توجه هواداران، رسانهها و سرمایهگذاری بیشتر در فوتبال زنان منجر شود یا خیر.
برنامه هفته اول لیگ برتر زنان ایران به شرح زیر است:
*ایستا البرز - خاتون بم
*پرسپولیس تهران - آوا تهران
*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی
*گلگهر سیرجان - وارش نوشهر
*استقلال تهران - پالایش گاز ایلام
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