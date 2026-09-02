به گزارش خبرگزاری مهر، مستند تحلیلی و تحقیقی «جنگ تراشه‌ها: نبرد برای سلطه نیمه‌هادی‌ها» (Chip Wa: The Race for Semiconductor Supremacy) با زیرنویس اختصاصی از سکوی عماریار منتشر شد.

این مستند ۵۲ دقیقه‌ای محصول سال ۲۰۲۳ کشور فرانسه و تولید شرکت Babel Doc است که با مشارکت شبکه‌های معتبری چون ARTE فرانسه ساخته شده است. نیکولا وسکوواچی کارگردان و روزنامه‌نگار تحقیقی این اثر، در سفری از تایوان و شانگهای تا بروکسل و سان‌فرانسیسکو، رقابت تنگاتنگ قدرت‌های جهانی بر سر کنترل قطعات حیاتی نیمه‌هادی را به تصویر می‌کشد.

تمرکز اصلی مستند بر نقش کلیدی تایوان است؛ جزیره‌ای که ۶۳ درصد از کل تراشه‌های جهان و بیش از ۹۰ درصد از پیشرفته‌ترین پردازنده‌ها را تولید می‌کند. فیلم نشان می‌دهد که چگونه صنعت نیمه‌هادی به «سپر اقتصادی» تایوان در برابر تهدیدات چین تبدیل شده است؛ کشوری که تسلط بر این صنعت را کلید برتری نظامی و مهار اقتصاد جهانی می‌داند، اما با وجود سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی، تا سال ۲۰۲۴ تنها قادر به تأمین ۱۵ درصد از نیاز داخلی خود بوده است. در مقابل، آمریکا با تصویب قانون ۵۲ میلیارد دلاری CHIPS، در تلاش برای بازگرداندن این فناوری استراتژیک به خاک خود است.

این مستند برخلاف نمونه‌های مشابه، ابعاد جهانی این نبرد را هم بررسی می‌کند؛ از نقش شرکت هلندی ASML در اروپا گرفته تا بحران سال ۲۰۲۱ که با کمبود تراشه، مانع تولید ۱۰ میلیون خودرو در جهان شد.

مستند «جنگ تراشه‌ها» که سابقه حضور در جشنواره بین‌المللی Life After Oil 2024 را دارد و نسخه انگلیسی آن در یوتیوب بیش از ۷۰۰ هزار بار دیده شده، هم‌اکنون با زیرنویس اختصاصی از سکوی عماریار به آدرس ammaryar.ir در دسترس علاقه‌مندان به مستندهای سیاسی، اقتصادی و فناوری قرار گرفته است.