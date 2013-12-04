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۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۲

رایزنی لاوروف و کری درباره سوریه

رایزنی لاوروف و کری درباره سوریه

وزیران خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشستی دربروکسل موضوع برگزاری نشست ژنو 2 درباره سوریه را مورد رایزنی قرار دادند و از توافق ایران با 1+5 استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست مربوط به ناتو در بروکسل با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و مقدمات نشست ژنو2 را درباره سوریه مورد رایزنی قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: وزیران خارجه آمریکا و روسیه اوضاع سوریه و نشست ژنو برای حل مسالمت آمیز بحران در این کشور و روند عملیات امحای تسلیحات شیمیایی سوریه را مورد رایزنی قرار دادند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: طرفین همچنین موضوعات بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و از پیشرفت در روند گفتگو با ایران که امکان دست یابی به توافقی معقول به طرفین را می دهد و به نفع تقویت امنیت جهانی  و منع اشاعه هسته ای است،استقبال کردند.

کد مطلب 2189065

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