رایزنی لاوروف و کری درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست مربوط به ناتو در بروکسل با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و مقدمات نشست ژنو2 را درباره سوریه مورد رایزنی قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: وزیران خارجه آمریکا و روسیه اوضاع سوریه و نشست ژنو برای حل مسالمت آمیز بحران در این کشور و روند عملیات امحای تسلیحات شیمیایی سوریه را مورد رایزنی قرار دادند.

وزارت خارجه روسیه بیان کرد: طرفین همچنین موضوعات بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و از پیشرفت در روند گفتگو با ایران که امکان دست یابی به توافقی معقول به طرفین را می دهد و به نفع تقویت امنیت جهانی و منع اشاعه هسته ای است،استقبال کردند.