مجاهدت علمی و فرهنگی دانشجویان جامعه ای بدون وابستگی را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی پور در خطبه های نماز جمعه امروز در مصلای اراک با تاکید بر اجتناب دانشجویان از بازی‌های سیاسی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید داشته اند دانشجویان باید از سیاست زدگی و سیاست بازی اجتناب کرده و بصیر و سیاستگر باشند.

وی ادامه داد: شانزدهم آذر ماه سال 1332، یادآور شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران، شهیدان احمد قندچی، مصطفی بزرگ‌نیا و شریعت رضوی است که با خون خود از کیان کشور در برابر استعمار، استکبار و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورمان دفاع کردند.

حجت الاسلام حسینی پور با اشاره به اینکه 16آذرماه، روز دانشجو و یادآور شهادت دانشجویان در حرکتی انقلابی پیش از انقلاب اسلامی است که باخود پیام و درس بزرگی را برای ملت و دانشجویان به همراه دارد گفت: شهیدانی که سینه خود را آماج گلوله‌های رژیم پهلوی قرار دادند تا سندی دیگر از روح استکبار ستیزی،‌ استقلال ‌خواهی، عدالت ‌طلبی و آزادی ‌خواهی فرزندان این سرزمین را برای همیشه در تاریخ ثبت کنند.

وی افزود: دانشجوی دیروز، با نگاهی انقلابی و حرکت های برخواسته از اندیشه امام خمینی(ره) در مقابله با طاغوت و استبداد و استکبار کمر طاغوت و رژیم شاهنشاهی را شکست و امروز دانشجویان باید در مسیر حرکتی ولایت مدارانه پرچم دار انقلاب اسلامی در آزادی خواهی اسلامی و مقابله با ظلم و استکبار باشند.

شناخت اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی



حجت الاسلام حسینی پور تصریح کرد:مردم و به ویژه دانشجویان باید با شناخت اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی بیش از پیش در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند.



امام جمعه موقت اراک با اشاره به فرارسیدن سالروز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی گفت: سالروز تشکیل انقلاب فرهنگی با دستور امام(ره) و نگاه مقام معظم رهبری درباره این شورا و بحث های گره گشای حوزه های فرهنگی کشور از سوی ایشان، زمینه ساز تحول و پیشرفت در حوزه های فرهنگی کشور است.



حجت الاسلام حسینی پور افزود: مقام معظم رهبری بارها در دیدارهایی که با اقشار مختلف داشته اند منویات و تدابیر راهگشایی در حوزه این شورا ارائه داشته که می طلبد متولیان و مسئولان با جدیت و دقت برای تبیین سخنان مقام معظم رهبری تلاش کنند.

دشمن و حتی وابستگان داخلی حوزه فرهنگ را نشانه رفته اند



وی تصریح کرد: باید ده ها خطبه و سخنرانی و ساعتها کار اجرایی و تخصصی در حوزه فرهنگ انجام شود چراکه دشمن و حتی وابستگان داخلی به دشمنان انقلاب حوزه فرهنگ را نشانه گرفته اند و به دنبال ضربه به ریشه های فرهنگی انقلاب اسلامی هستند.



امام جمعه موقت اراک با اشاره به شهادت شهید آیت الله دستغیب گفت: شهید دستغیب یکی از اصلی ترین پیروان و مبارزان ولایی انقلاب اسلامی بود که در پیام ها و سخنان خود ولایت و ولایت مداری را یکی از مهمترین و اصلی ترین ارکان زندگی ملت جامعه اسلامی می دانستند.



حجت الاسلام حسینی پور افزود: این شهید در سخنی با استدلال و اندیشه حرکت امام خمینی(ره) را حرکتی در ادامه راه انبیا و ائمه اطهار(ع) بیان کرده و امام خمینی(ره) و ولایت فقیه را جانشین امام زمان(عج) معرفی کرد.



وی افزود: بزرگانی مانند آیت الله دستغیب در حیات خود با عزت زیسته و پایان عمر باعزتشان مرگ باعزت و سربلندانه یعنی شهادت بوده که این عالم وارسته در جایگاه عبادت و بندگی به دیدار پروردگار نائل شد.