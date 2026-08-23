به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقالهای با اشاره به راهبرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر محاصره و تحریمهای اقتصادی علیه ایران نوشت که صرف نظر از حجم این تحریمها، استفاده از این راهبرد به این معناست که گزینهٔ نظامی که وی در ۶ ماه اخیر به آن روی آورده بود، در رسیدن به اهداف موردنظرِ این جنگ شکست خورده است.
وی با اشاره به گرفتار شدن ترامپ در دام غرور و حماقت و اطلاعات گمراه کننده و مسموم رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن توانمندیهای سیاسی و نظامی ایران و عظمتِ حمایتِ مردمی از آن و مدیریت برجستهٔ جنگ و بهکارگیری ماهرانه، هوشمندانه و بیسابقهٔ کارتهای قدرت نظامی، سیاسی و دیپلماتیک، افزود: ترامپ آخرین نفسهایش را میکشد و برای بقا و رسیدن به هر پیروزی که بتواند نجاتش دهد، میجنگد؛ اما شانس او برای رهایی از لرزهٔ بسیار عمیقی که متحد اسرائیلیاش مسبّب آن بود، بسیار اندک و شاید ناممکن به نظر میرسد.
عطوان گفت همانطور که گزینهٔ نظامی آمریکا، با وجود عظمت ارتش آن، در رسیدن به اهدافش شکست خورد، محاصرهٔ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد و شاید شکست آن بزرگتر نیز باشد. ایران تقریبا به اندازه یک قاره است و مساحتی نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع دارد و سرزمینهایش حاصلخیز است، و مردم آن که فراتر از ۹۵ میلیون نفر هستند، هرگز گرسنه نخواهند ماند.
وی با اشاره به مخالفت چین و روسیه و بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با درخواست ترامپ برای محاصره ایران، گفت که ائتلاف سه جانبه مکه که به صورتی شتاب زده تشکیل شد، به علت ناامیدی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حمایت نظامی آمریکا توسط پایگاههای پرهزینه آنها در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی بود.
این تحلیلگر ارشد عربی تصریح کرد که اگر ترامپ بازگشت به گزینهٔ شکست خورده نظامیِ را رد نکرده، ایران نیز به خوبی خود را برای آن آماده میکند و چهبسا آغازگرِ این مرحله باشد؛ چرا که اظهارات فرماندهانش این حقیقت را تأیید میکند. سردار احمد وحیدی، فرماندهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بر «ادامهٔ تقویت تولید صنایع دفاعی و تهاجمی در همهٔ سطوح، برای بالا بردن سطح آمادگی نظامیِ کشور و بازوهای ضربهزنندهاش» تأکید کرد. سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیزبه آمریکا و رئیسجمهورش نسبت به هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمن که با پاسخی انقلابی، سهمگین، بازدارنده و ویرانگر مواجه می شود، هشدار داد. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران نیز به دشمنان وعده داد که شگفتیهای بزرگی در زمینه کارایی کلاهکهای جنگی موشکها، و برد و دقت اصابت موشک های ایرانی در راه است که در رویاروییهای نظامی آینده آشکار خواهد شد.
عطوان در پایان تصریح کرد که تجربِه پایداری ایرانی ها در برابر تجاوزهای همهجانبهٔ آمریکایی-اسرائیلی نشان می دهد که ایرانیها به حرفهای خود عمل کرده و دشمن را ذلیل میکنند و روزهای آینده نیز این حقیقت را با پیروزیهای جدیدتر تأیید خواهد کرد.
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