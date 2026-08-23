۳۰ رأس گوسفند بدون مجوز در نائین توقیف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق احشام و پیشگیری از جابه‌جایی غیرقانونی دام، مأموران انتظامی شهرستان نایین حین گشت‌زنی و کنترل محورهای حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و با هماهنگی مرجع قضائی، اقدام به بازرسی از آن کردند که در جریان این بازرسی، ۳۰ رأس گوسفند زنده کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که احشام کشف‌شده بدون ارائه مجوزهای قانونی و به‌صورت قاچاق حمل می‌شدند و مدارک لازم برای جابه‌جایی قانونی دام همراه محموله وجود نداشت.

وی با اشاره به ارزش احشام مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین افزود: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی به موضوع به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و احشام خاطرنشان کرد: جابه‌جایی غیرقانونی دام علاوه بر ایجاد اخلال در چرخه رسمی توزیع، می‌تواند سلامت و اقتصاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و پلیس با افرادی که اقدام به حمل و نقل و قاچاق احشام بدون مجوزهای قانونی کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک خودروهای حامل دام یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان احشام، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.