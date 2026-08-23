به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی در جریان بازدید از یگانهای مرزی هنگ بانه اظهار کرد: امنیت پایدار در مناطق مرزی نیازمند حضور مستمر نیروهای مرزبانی، رصد تحرکات و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.
وی در این بازدید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی اظهار کرد: امنیت امروز مرزهای کشور حاصل ایثار و خون شهدا است و حفظ این امنیت نیازمند صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حراست مستمر از مرزهای کشور است.
وی افزود: دشمنان تلاش میکنند روحیه شهادتطلبی و فرهنگ ایثار را در میان جوانان تضعیف کنند و مقابله با این رویکرد نیازمند هوشیاری و تقویت باورهای انقلابی در جامعه است.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی در مرزبانی گفت: صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بدون حضور مؤثر و هوشیاری مستمر امکانپذیر نیست و مرزبانان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، روحیه جهادی و تلاش شبانهروزی از مرزهای کشور حراست میکنند.
حاتمی ادامه داد: مرزبانان اجازه نخواهند داد امنیت مرزها و آرامش مردم تحت تأثیر تهدیدات قرار گیرد و حضور مقتدرانه و هوشمندانه آنان در نوار مرزی، یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت پایدار است.
وی آموزش و آگاهیبخشی کارکنان را از الزامات اساسی ارتقای توان سازمانی دانست و بیان کرد: آموزش یکی از عوامل مهم در افزایش آمادگی و سلامت سازمانی است و باید به عنوان یکی از نیازهای اساسی مجموعه مرزبانی مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین بر ضرورت رعایت نظم و انضباط در اجرای مأموریتها تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق و بهموقع مأموریتهای مرزبانی مستلزم پایبندی کارکنان به نظم، انضباط، آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغی است.
حاتمی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان خاطرنشان کرد: حضور مستمر و هدفمند نیروهای مرزبانی در نوار مرزی، علاوه بر تأمین امنیت، در مقابله با قاچاق، ترددهای غیرمجاز و سایر تهدیدات مرزی نیز نقش مؤثری دارد.
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