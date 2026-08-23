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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

۱۲ کیلومتر راه‌های روستایی نایین با اعتبار ۱۳۰ میلیاردی روکش آسفالت شد

۱۲ کیلومتر راه‌های روستایی نایین با اعتبار ۱۳۰ میلیاردی روکش آسفالت شد

نائین_رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نایین از اجرای روکش آسفالت حفاظتی در ۱۲ کیلومتر از راه‌های روستایی منطقه لای‌سیاه با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

محمدجواد ایمانی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، افزایش ایمنی تردد و رفاه حال روستاییان، عملیات روکش آسفالت به روش اسلاری‌سیل در مجموع ۱۲ کیلومتر از محورهای روستایی منطقه لای‌سیاه اجرا شد.

وی افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم نایین و خوربیابانک، این عملیات در مسیر روستاهای جهان‌آباد تا فودازی و همچنین مسیر سیف‌آباد تا کدنوئیه انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نایین گفت: این عملیات در مسیر روستاهای جهان‌آباد تا فودازی و همچنین مسیر سیف‌آباد تا کدنوئیه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات موجود در سطح راه و ضرورت ارتقای کیفیت تردد روستاییان، عملیات روکش آسفالت این محورها با هدف رفع خرابی‌ها، بهبود وضعیت راه و افزایش رفاه و ایمنی کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نایین اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه توسط شرکت یزد هموار انجام شده است.

وی از تداوم اجرای طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های روستایی شهرستان خبر داد و بیان کرد: در فازهای بعدی، جاده بلان (ارجک)، جاده حسن‌آباد، جاده لای‌ارور و جاده سهیل‌سپرو نیز در دستور کار اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نایین قرار دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نایین خاطرنشان کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت راه‌های روستایی از اولویت‌های این اداره است و تلاش می‌شود با اجرای پروژه‌های عمرانی و نگهداری مستمر، شرایط ایمن‌تر و مناسب‌تری برای تردد روستاییان و ساکنان مناطق مختلف شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6924825

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