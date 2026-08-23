محمدجواد ایمانی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت راههای روستایی، افزایش ایمنی تردد و رفاه حال روستاییان، عملیات روکش آسفالت به روش اسلاریسیل در مجموع ۱۲ کیلومتر از محورهای روستایی منطقه لایسیاه اجرا شد.
وی افزود: با پیگیریهای نماینده مردم نایین و خوربیابانک، این عملیات در مسیر روستاهای جهانآباد تا فودازی و همچنین مسیر سیفآباد تا کدنوئیه انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نایین گفت: این عملیات در مسیر روستاهای جهانآباد تا فودازی و همچنین مسیر سیفآباد تا کدنوئیه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات موجود در سطح راه و ضرورت ارتقای کیفیت تردد روستاییان، عملیات روکش آسفالت این محورها با هدف رفع خرابیها، بهبود وضعیت راه و افزایش رفاه و ایمنی کاربران جادهای در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نایین اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژه را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه توسط شرکت یزد هموار انجام شده است.
وی از تداوم اجرای طرحهای بهسازی و روکش آسفالت در راههای روستایی شهرستان خبر داد و بیان کرد: در فازهای بعدی، جاده بلان (ارجک)، جاده حسنآباد، جاده لایارور و جاده سهیلسپرو نیز در دستور کار اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نایین قرار دارند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان نایین خاطرنشان کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت راههای روستایی از اولویتهای این اداره است و تلاش میشود با اجرای پروژههای عمرانی و نگهداری مستمر، شرایط ایمنتر و مناسبتری برای تردد روستاییان و ساکنان مناطق مختلف شهرستان فراهم شود.
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