به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان نظام آموزشی و بخش صنعت اظهار کرد: توسعه هنرستانها در کنار صنایع از برنامههای مورد تأکید استان است و باید از ظرفیتهای موجود برای ایجاد ارتباط مؤثر میان مدرسه و صنعت استفاده شود.
وی افزود: در این مسیر، خیرین نیز وارد میدان شدهاند و صنایع استان نیز در قالب مسئولیتهای اجتماعی مشارکت کردهاند که نتیجه آن، اجرای طرحهای مختلف از جمله هنرستانهای جوار صنعت در استان است.
استاندار قزوین با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: بخش خصوصی بهطور طبیعی مسئولیتهایی بر عهده دارد و نباید انتظار داشت همه اقدامات صرفاً از طریق الزام و تکلیف انجام شود؛ با این حال مشارکت صنایع در توسعه فضاهای آموزشی میتواند نوعی سرمایهگذاری مؤثر برای آینده نیروی انسانی استان باشد.
نوذری ادامه داد: خوشبختانه صنایع استان قزوین از این موضوع استقبال کردهاند و در قالب طرح «چهارشنبههای صنعتی» نیز زمینه مشارکت صنایع در مدرسهسازی فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها میتواند ارتباط میان آموزش و نیازهای واقعی صنعت را تقویت کند و زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای واحدهای تولیدی استان را فراهم آورد.
استاندار قزوین در ادامه از بهرهبرداری بزرگترین هنرستان کشور در استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این هنرستان با ۶ هزار مترمربع زیربنا و با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.
نوذری تأکید کرد: اجرای چنین پروژههایی حاصل تعامل و همدلی میان دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، خیرین و بخش خصوصی است و باید از این ظرفیت برای توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی در استان استفاده بیشتری شود.
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