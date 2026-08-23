قزوین رتبه نخست کشور در افتتاح پروژه های شهرداری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفرزادگان اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در مجموع ۶ هزار و ۵۳۹ پروژه شهرداری‌های سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ همت آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.

وی افزود: در این میان، استان قزوین با یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه، بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح شهرداری‌ها را در کشور به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین ادامه داد: این تعداد پروژه بیانگر حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی، رفاهی، زیرساختی و توسعه‌ای شهرداری‌های استان و تلاش مجموعه مدیریت شهری برای ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار قزوین و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین تلاش شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری‌های استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها حاصل برنامه‌ریزی، پیگیری و تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری در راستای توسعه متوازن شهرها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.

جعفرزادگان خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست کشور از نظر تعداد پروژه‌های قابل افتتاح، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مدیریت شهری استان قزوین است و امروز شهرهای استان به کارگاه اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، پروژه‌های مؤثرتر و ماندگارتری در شهرهای استان قزوین اجرا و زمینه ارتقای کیفیت خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها بیش از گذشته فراهم شود.