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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

قزوین رتبه نخست کشور در افتتاح پروژه های شهرداری را دارد

قزوین رتبه نخست کشور در افتتاح پروژه های شهرداری را دارد

قزوین- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای قزوین گفت: این استان با ۱۳۱۵ پروژه قابل افتتاح شهرداری‌ها در هفته دولت، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد پروژه‌های آماده بهره‌برداری به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفرزادگان اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در مجموع ۶ هزار و ۵۳۹ پروژه شهرداری‌های سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ همت آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.

وی افزود: در این میان، استان قزوین با یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه، بیشترین تعداد پروژه‌های قابل افتتاح شهرداری‌ها را در کشور به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین ادامه داد: این تعداد پروژه بیانگر حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی، رفاهی، زیرساختی و توسعه‌ای شهرداری‌های استان و تلاش مجموعه مدیریت شهری برای ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار قزوین و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین تلاش شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری‌های استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها حاصل برنامه‌ریزی، پیگیری و تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری در راستای توسعه متوازن شهرها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است.

جعفرزادگان خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست کشور از نظر تعداد پروژه‌های قابل افتتاح، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مدیریت شهری استان قزوین است و امروز شهرهای استان به کارگاه اجرای پروژه‌های عمرانی تبدیل شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، پروژه‌های مؤثرتر و ماندگارتری در شهرهای استان قزوین اجرا و زمینه ارتقای کیفیت خدمات شهری و توسعه زیرساخت‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

کد مطلب 6924846

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