به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی در بازدید مادحین و قاریان قرآن و مسئولان عتبات عالیات زنجان از پروژه در حال ساخت این انجمن، با اشاره به افزایش روزافزون بیماریهای کلیوی از ناحیه دیابت، فشارخون و سایر آسیبهای اجتماعی، افزود: عوارض و لطمات جسمی و روحی بیماریهای کلیوی، هزینههای سرسامآوری را برای دولت و بیمار تحمیل میکند.
وی با تاکید بر امر پیشگیری در این زمینه، ادامه داد: تسریع در ساخت اولین پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی انجمن کلیوی زنجان، مشکلات بیماران کلیوی را کاهش میدهد.
مدیر انجمن حمایا از بیماران کلیوی زنجان تاکید کرد: مادحین و قاریان میتوانند با تبلیغات و اطلاعرسانی موثر در مجالس و مناسبتهای مذهبی، بیماران کلیوی را در زمینه مالی و سایر موارد یاری کنند.
قاریان و مادحین در بازدید از پروژه در حال ساخت انجمن کلیوی زنجان، آمادگی خود را در اطلاعرسانی به مردم در جهت پیشگیری از بیماریها و جذب حمایتهای خیرین و مردم اعلام کردند.
اولین آموزشگاه هنرهای تجسمی (خانه هنر) در شهرستان خرم دره افتتاح شد
اولین آموزشگاه هنرهای تجسمی در شهرستان خرمدره افتتاح شد
این آموزشگاه در حوزههای مختلف، از جمله آموزش نقاشی در تکنیک و سبکهای مختلف، نقاشی روی سفال، چوب، پارچه و شیشه، تصویرسازی، حجمسازی، طراحی، نقش برجسته، گلیمبافی و دیگر رشتههای هنری فعالیت خواهد کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره اظهار داشت: وجود اموزشگاهها عامل توسعه و پیشرفت شهرستان بوده و در این آموزشگاه هنرجویان توانمند در عرصه های هنرهای تجسمی تربیت خواهند شد .
پرداخت 3 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان طارمي
مدير کميته امداد شهرستان طارم از پرداخت 3 ميليارد ريال وام کارگشايي به مددجويان طارمي خبر داد.
عمران صفري افزود: يکي از رويکردهاي اصلي کميته امداد در دهه چهارم خدمترساني اين نهاد توانمندسازي مددجويان است.
وي با اشاره به اينکه توانمندسازي مددجويان از طريق ارائه خدمات هدفمند صورت ميگيرد، اضافه کرد: منظور از خدمات هدفمند اقداماتي است که کميته امداد با در نظر گرفتن نيازهاي مددجويان انجام ميدهد.
مدير کميته امداد شهرستان طارم در ادامه با اشاره به برخي از خدماتي که سالانه در حمايت از مددجويان کميته امداد ارائه ميشود، تصريح کرد: پرداخت وام کارگشايي و حل مشکلات معيشتي، تحصيل، فرهنگي و ... از جمله خدماتي است که به صورت هدفمند ارائه ميشود.
صفری با بيان اينکه طي هفت ماهه گذشته از سال جاري به 287 مددجوي طارمي وام کارگشايي پرداخت شده است، اذعان داشت: مبلغ هزينه شده در اين راستا 3 ميليارد و 300 ميليون ريال است.
ارائه برق مطمئن سرلوحهء كاري اموربرق شرق زنجان
مديراموربرق شرق زنجان گفت: در راستاي ارائه برق مطمئن به مشتركان برق منطقة شرق شهرستان زنجان دو طرح كاهش تلفات و رفع ضعف ولتاژ اقدام وبه اتمام رسيد.
دولتياري به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق وكاهش ميزان خاموشي در حوادث واتفاقات، طرح رينگ خروجي هاي شهرك شهريار با شهركانديشهءزنجان با كابل كشي 20كيلو ولت زميني به طول545 متر حدفاصل پست زميني مجتمع كيهان تا پست زميني منظريه و با اعتباري بالغ بر 144 میلیون و 640 هزار ریال ريال اجرا وبه اتمام رسيد.
وي ادامه داد: با اجراي فاز2پروژه ونصب پست پدمانتد در محل پيش بيني شده علاوه بر رفع ضعف ولتاژ مناطق شهريار و بهارستان،رينگ خروجي هاي شهرك انديشه و كوي شهريار با خروجي راديو تلويزيون برقرار وميزان انرژي توزيع نشده در زمان خاموشي ها به حداقل خواهد رسيد .
مديراموربرق شرق زنجان افزود : به منظور كاهش استفاده از برق هاي غيرمجاز ونيز كاهشتلفات انرژي وجلوگيري از سرقت سيم مسي،پروژه جايگزيني كابل خودنگهدار با سيم مسي در روستاي اسكند از توابع شهرستان زنجان با اعتباري بالغ بر 525582091 ريال و با احداث 1624 متر كابل خودنگهدار انجام و به اتمام رسيد.
روستاي ياد شده يكي از مناطق آلوده روستايي به برق غيرمجاز بوده و انتظار مي رود با طرح فوق نسبت به حذف حدود55 انشعاب غيرمجاز آشكار و پنهان اقدام شد.
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