پیوند اقتصاد گردشگری و جامعه میزبان الزام توسعه در رفسنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسننژاد، در نشست حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری با اشاره به ظرفیتهای گسترده رفسنجان در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: رفسنجان علاوه بر شهرت جهانی پسته، از مجموعهای ارزشمند از آثار تاریخی، آیینها و مراسم بومی، سوغات، صنایعدستی و جاذبههای طبیعی برخوردار است که در کنار ظرفیتهای صنعتی و معدنی بهویژه معادن مس، میتواند مبنای شکلگیری یک الگوی متفاوت در گردشگری خلاق باشد.
وی افزود: باید از همه این ظرفیتها برای تحقق هدف تعیینشده در مسیر معرفی رفسنجان به عنوان شهر خلاق گردشگری استفاده شود و پسته، صنایعدستی، آیینهای بومی، میراث تاریخی، کشاورزی و صنعت در قالب یک روایت واحد و جذاب برای گردشگران معرفی شوند.
وی با بیان اینکه صنعت گردشگری برای توسعه نیازمند همکاری فرابخشی است، گفت: میراثفرهنگی و گردشگری میتواند نقطه اتصال ارکان اجرایی، انتظامی و امنیتی، مدیریت شهری، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشد و رفسنجان این ظرفیت را دارد که با شکلدهی این همکاری مشترک، مسیر معرفی خود به عنوان یک شهر خلاق را به شکل عینی به نمایش بگذارد.
محسننژاد، بر نقش رویدادها در معرفی ظرفیتهای رفسنجان تاکید و تصریح کرد: برگزاری رویدادهای هدفمند و حرفهای در حوزههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی، یکی از ابزارهای موثر برای شناساندن ظرفیتهای گردشگری این شهرستان است و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان آمادگی دارد در کنار مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، برای طراحی و برگزاری رویدادها و جشنوارههای متناسب با ظرفیتهای رفسنجان همکاری کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: رویدادهای گردشگری زمانی میتوانند به توسعه پایدار منجر شوند که علاوه بر جذب گردشگر، در حفظ فرهنگ بومی، اصالت و هویت محلی نیز نقش داشته باشند و زمینه مشارکت واقعی جوامع محلی را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: جلب مشارکت جوامع محلی و همراه کردن آنان با سرمایهگذاران، در کنار ایجاد پیوند میان اقتصاد سرمایهگذاری در گردشگری و اقتصاد جامعه میزبان، از مهمترین الزامات توسعه متوازن گردشگری در رفسنجان است.
محسننژاد، تولید زنده صنایعدستی و حضور گردشگران در کارگاههای تولیدی را یکی از نمونههای موفق گردشگری خلاق دانست و بیان کرد: وقتی گردشگر در فرآیند تولید یک محصول صنایعدستی حضور پیدا میکند و با هنرمند و شیوه تولید آشنا میشود، علاوه بر تجربهای متفاوت و ماندگار، زمینه افزایش فروش محصولات و تقویت اقتصاد صنایعدستی منطقه نیز فراهم میشود و این الگو میتواند در رفسنجان توسعه پیدا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان گفت: ظرفیت رفسنجان در حوزه رویدادهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی بسیار قابل توجه است و با برنامهریزی درست میتوان این ظرفیتها را به فرصتهای جدید اقتصادی، اجتماعی و گردشگری تبدیل کرد.
افق گردشگری خلاق رفسنجان در ۱۴۱۰
معاون ادارهکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تدوین یک افق مشخص برای گردشگری خلاق رفسنجان تا سال ۱۴۱۰ گفت: این شهرستان مجموعهای از ظرفیتهای منحصربهفرد را در کنار یکدیگر دارد که میتواند پایه شکلگیری یک برند گردشگری خلاق و متمایز باشد.
محمد جهانشاهی، افزود: رفسنجان از یک سو دارای ظرفیت شاخص کشاورزی و باغات پسته است و از سوی دیگر معادن مس و ظرفیتهای صنعتی گستردهای دارد و در کنار این موارد، اسبسواری، گردشگری ورزشی و حضور باشگاههای ورزشی این شهر در سطح ملی نیز میتواند به سبد متنوع گردشگری رفسنجان اضافه شود.
معاون ادارهکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی رفسنجان اظهار کرد: بخشی از میراث این شهرستان، نمادهایی از تابآوری و سازگاری انسان با شرایط محیطی و اقتصادی در حوزه کشاورزی است که میتوان از این عناصر برای روایتسازی و تولید محتوای خلاق گردشگری بهره گرفت.
وی بیان کرد: در کنار باغات پسته و معادن مس، باید فرصتهای جدیدی برای تجربه گردشگری تعریف شود، بهگونهای که گردشگر بتواند علاوه بر مشاهده جاذبهها، با زندگی، تولید، فرهنگ و اقتصاد محلی رفسنجان نیز ارتباط برقرار کند.
جهانشاهی، خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای تحقق افق ۱۴۱۰ رفسنجان به عنوان شهر خلاق گردشگری، نیازمند همگرایی مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی، دانشگاه، بخش خصوصی و جوامع محلی است و این همافزایی میتواند زمینه تبدیل ظرفیتهای بالقوه شهرستان به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری را فراهم کند.
این نشست با بررسی مؤلفهها و چالشهای تحقق شهر خلاق و گردشگری خلاق رفسنجان و با هدف تقویت همافزایی میان نهادهای مدیریتی، علمی، اجرایی و بخش خصوصی با ارائه مطالبی از طرف اساتید دانشگاه مدعو و فعالان گردشگری رفسنجان برگزار شد.
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