حرم حضرت رضا (ع) غرق در شادی میلاد امام حسن عسکری (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب میلاد امام حسن عسکری(ع) عاشقان اهل‌بیت برای عرض تبریک به محضر ولی‌نعمتشان راهی آستان ملکوتی حضرت رضا(ع) شده‌اند و صحن ها و رواق این حرم قدسی غرق در شادی و نور است.

در همین راستا، مجموعه‌ای گسترده از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و آیینی تدارک دیده شده است تا زائران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در کنار بهره‌مندی از فیوضات معنوی زیارت، با معارف، سبک زندگی و سیره نورانی والد بزرگوار منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود (عج) بیش از پیش آشنا شوند.

ویژه‌برنامه‌های میلاد فرخنده امام حسن عسکری (ع) با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) از شامگاه شنبه ۲۸ شهریور و هم‌زمان با شب میلاد این امام بزرگوار بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، آغاز می‌شود.

آغازگر این برنامه‌ها مدیحه‌سرایی مداح اهل‌بیت (ع)، حسین طبسی خواهد بود که با قرائت زیارت شریف امین‌الله دل‌های زائران را به آستان مقدس و کبریایی حضرت رضا (ع) پیوند می‌زند.

در این مراسم همچنین حاضران با نشستن پای منبر وعظ و خطابه‌ی خطیب ارجمند، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی باشخصیت و سبک و سیره زندگی امام حسن عسکری (ع) بیشتر آشنا خواهند شد.

اجرای برنامه تواشیح و همخوانی توسط گروه سرود ممهدون المهدی و مدیحه‌سرایی جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع)، جعفر ملائکه، مهدی پاینده‌فر و مرتضی اسلامی‌نژاد از دیگر برنامه‌های شب میلاد امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی خواهد بود.