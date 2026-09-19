به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرحسین شمس گفت: پرونده‌های قضایی مربوط به سه شهید محیط‌بان در استان‌های خوزستان، خراسان شمالی و گلستان در حال پیگیری است و مراحل مختلف رسیدگی قضایی در خصوص این پرونده‌ها در حال انجام است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید هدایت‌الله دیده‌بان اظهار کرد: در مردادماه سال جاری، قرار نهایی دادسرا در خصوص اتهامات پنج نفر از متهمان پرونده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شده است و در حال حاضر منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم.

شمس درباره پرونده شهید محمود شهمرادی نیز اظهار کرد: در پایان مردادماه سال جاری، مواجهه حضوری و اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده در دادگاه عمومی حقوقی بخش قاضی، شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی انجام شده و در حال حاضر مراحل صدور کیفرخواست در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پرونده شهید کاظم مصدق نیز گفت: پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی شهرستان کلاله، ایراداتی به کیفرخواست وارد شد که پس از رفع نقص، پرونده مجدداً به شعبه چهارم کیفری شهرستان گنبدکاووس ارسال شده و در انتظار تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادگاه هستیم.

شمس تأکید کرد: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهدای محیط‌بان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.