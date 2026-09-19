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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

تشریح وضعیت پرونده‌های قضایی سه شهید محیط‌بان

تشریح وضعیت پرونده‌های قضایی سه شهید محیط‌بان

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی سه شهید محیط‌بان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرحسین شمس گفت: پرونده‌های قضایی مربوط به سه شهید محیط‌بان در استان‌های خوزستان، خراسان شمالی و گلستان در حال پیگیری است و مراحل مختلف رسیدگی قضایی در خصوص این پرونده‌ها در حال انجام است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید هدایت‌الله دیده‌بان اظهار کرد: در مردادماه سال جاری، قرار نهایی دادسرا در خصوص اتهامات پنج نفر از متهمان پرونده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شده است و در حال حاضر منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم.

شمس درباره پرونده شهید محمود شهمرادی نیز اظهار کرد: در پایان مردادماه سال جاری، مواجهه حضوری و اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده در دادگاه عمومی حقوقی بخش قاضی، شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی انجام شده و در حال حاضر مراحل صدور کیفرخواست در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پرونده شهید کاظم مصدق نیز گفت: پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی شهرستان کلاله، ایراداتی به کیفرخواست وارد شد که پس از رفع نقص، پرونده مجدداً به شعبه چهارم کیفری شهرستان گنبدکاووس ارسال شده و در انتظار تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادگاه هستیم.

شمس تأکید کرد: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهدای محیط‌بان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6951853

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