دستگیری قاتل بانوی ۶۰ ساله اراکی در کمتر از ۶ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش قتل یک بانوی ۶۰ ساله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در اراک، تیمهای کارآگاه پلیس آگاهی با اعزام به محل، بررسیهای میدانی و تخصصی را آغاز کردند.
تاجره با اشاره به جزئیات صحنه جرم افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که مقتول با دست و پای بسته به قتل رسیده و انگیزه عاملان این جنایت، سرقت اموال و طلاجات بوده است.
وی افزود: با بهرهگیری از توان تیمهای تحقیق میدانی و تحلیل دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته، سه فرد مشکوک بهعنوان عاملان اصلی جنایت شناسایی شدند و در جریان عملیات، مظنون اصلی دستگیر و در بازجوییهای صورت گرفته، به ارتکاب قتل با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در ادامه این عملیات غافلگیرانه، دو متهم دیگر پرونده نیز در کمتر از ۶ ساعت از وقوع جرم، بازداشت شدند و آنها نیز به همدستی در قتل اعتراف کردند.
سردار تاجره با اشاره به کشف اموال مسروقه گفت: در جریان بازرسیها، خریدار اموال مسروقه شناسایی و طلاجات کشفشده به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیون ریال از مخفیگاه متهمان ضبط شد.
وی بیان کرد: متهمان با قرار بازداشت روانه زندان شدند و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
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