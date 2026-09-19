دستگیری قاتل بانوی ۶۰ ساله اراکی در کمتر از ۶ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش قتل یک بانوی ۶۰ ساله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اراک، تیم‌های کارآگاه پلیس آگاهی با اعزام به محل، بررسی‌های میدانی و تخصصی را آغاز کردند.

تاجره با اشاره به جزئیات صحنه جرم افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که مقتول با دست و پای بسته به قتل رسیده و انگیزه عاملان این جنایت، سرقت اموال و طلاجات بوده است.

وی افزود: با بهره‌گیری از توان تیم‌های تحقیق میدانی و تحلیل دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، سه فرد مشکوک به‌عنوان عاملان اصلی جنایت شناسایی شدند و در جریان عملیات، مظنون اصلی دستگیر و در بازجویی‌های صورت گرفته، به ارتکاب قتل با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در ادامه این عملیات غافلگیرانه، دو متهم دیگر پرونده نیز در کمتر از ۶ ساعت از وقوع جرم، بازداشت شدند و آن‌ها نیز به همدستی در قتل اعتراف کردند.

سردار تاجره با اشاره به کشف اموال مسروقه گفت: در جریان بازرسی‌ها، خریدار اموال مسروقه شناسایی و طلاجات کشف‌شده به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیون ریال از مخفیگاه متهمان ضبط شد.

وی بیان کرد: متهمان با قرار بازداشت روانه زندان شدند و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.