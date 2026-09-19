به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که برآوردها و محاسبات رئیسجمهور آمریکا درباره ایران اشتباه بوده و جنگ با تحریک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، آغاز شده است. به نفع واشنگتن است که با شروط ایران برای خروج از جنگ موافقت کند و تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نتیجهای نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشتساز آماده است، تأکید کرد که تهران نقاط ضعف ارتش آمریکا را میشناسد و برای مقابله با حملات هوایی این کشور بیش از گذشته آمادگی دارد. ایران پس از خروج آمریکا از یادداشت تفاهم، به این جمعبندی رسیده است که راهبرد خود در قبال واشنگتن را تغییر دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد که ایران اخیراً یک موشک ضدکشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کرده است. ما در دفاع جدی هستیم و اگر مورد حمله قرار بگیریم، پایگاههای آمریکا و منافع واشنگتن در منطقه را با شدت بیشتری هدف قرار خواهیم داد.
وی در ادامه افزود که رایزنیها با میانجیهای قطر و پاکستان همچنان ادامه دارد و ایران شروط خود را برای مذاکره به آنها اعلام کرده است. ایران با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده و ایران منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است.
سرلشکر رضایی در ادامه تأکید کرد که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبههها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و پایان محاصره دریایی است. اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اجازه میدهد از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود.
وی خاطرنشان کرد: ایران تاکنون تصمیمی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای نگرفته است و این موضوع به رفتار واشنگتن بستگی دارد. تهران همچنان به فتوای رهبر شهید انقلاب اسلامی پایبند است و دکترین هستهای خود را تغییر نداده، اما مشخص نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان گفت: ایران خواهان پایان جنگ میان عربستان و یمن است و یمنیها نیز خواهان دستیابی به توافق با ریاض هستند.
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