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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

آینده دریای خزر به تصمیم‌های امروز کشورهای ساحلی وابسته است

آینده دریای خزر به تصمیم‌های امروز کشورهای ساحلی وابسته است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری هفتمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران به میزبانی ایران را، فرصت مهمی برای طرح و پیگیری مشترک مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده اظهار کرد: دریای خزر یک اکوسیستم مشترک میان پنج کشور ساحلی است و بسیاری از مسائل و تغییرات آن، از جمله تغییرات تراز آب، آلودگی‌ها، وضعیت زیستگاه‌ها و منابع زنده، ماهیتی فرامرزی دارد و به همین دلیل مدیریت آن نیز نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ میان کشورهای ساحلی است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید با رویکردی علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد، روند کاهش تراز آب خزر و پیامدهای احتمالی آن است. تغییر سطح آب می‌تواند ساختار و کارکرد زیستگاه‌های ساحلی و تالابی را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار آثار زیست‌محیطی، پیامدهایی برای فعالیت‌های اقتصادی، صیادی، گردشگری، زیرساخت‌های ساحلی و معیشت جوامع وابسته به خزر به همراه داشته باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای مواجهه با این روند، پیش از هر چیز به پایش منظم و مشترک، تبادل داده‌های هیدرولوژیک و اکولوژیک، تقویت مطالعات علمی و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی نیاز داریم تا بتوانیم ابعاد و آثار تغییرات خزر را با دقت بیشتری ارزیابی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

لاهیجان‌زاده با اشاره به اهمیت تنوع زیستی خزر گفت: حفاظت از گونه‌های شاخص و ارزشمند این اکوسیستم، از جمله فک خزری و ماهیان خاویاری، نیازمند همکاری فرامرزی است؛ چرا که زیستگاه، مسیرهای جابه‌جایی و عوامل تهدیدکننده این گونه‌ها محدود به مرزهای سیاسی کشورها نیست. خزر زیستگاه گونه‌های منحصربه‌فردی است و فشارهای ناشی از آلودگی، تخریب زیستگاه، بهره‌برداری و تغییرات اقلیمی می‌تواند بر وضعیت این گونه‌ها اثرگذار باشد.

وی تأکید کرد: در کنار حفاظت از تنوع زیستی، موضوع معیشت جوامع ساحلی نیز باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده خزر مورد توجه قرار گیرد. صیادی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به منابع و زیست‌بوم خزر برای بخش‌هایی از جوامع محلی اهمیت دارد و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همزمان با حفاظت از اکوسیستم، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، یکی دیگر از محورهای مهم همکاری را کنترل آلودگی‌های فرامرزی عنوان کرد و گفت: مدیریت آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی، حوادث نفتی و فعالیت‌های مختلف در حوضه آبریز خزر، بدون همکاری کشورهای ساحلی امکان تحقق کامل ندارد و در این زمینه باید از ظرفیت پروتکل‌ها و سازوکارهای موجود کنوانسیون تهران استفاده بیشتری شود.

لاهیجان‌زاده افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، مراکز علمی، نهادهای مالی و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای می‌تواند به کشورهای ساحلی کمک کند تا علاوه بر شناخت دقیق‌تر تغییرات خزر، برای حفاظت از زیستگاه‌ها، گونه‌های در معرض تهدید، کاهش آلودگی و سازگاری با تغییرات اقلیمی منابع و دانش فنی بیشتری در اختیار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با میزبانی هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران تلاش دارد ظرفیت این سازوکار منطقه‌ای را برای گفت‌وگوی علمی و تصمیم‌گیری مشترک درباره مسائل خزر تقویت کند و امیدواریم نشست تهران بتواند زمینه را برای حرکت از بیان نگرانی‌های مشترک به سمت برنامه‌های مشخص، قابل سنجش و مبتنی بر همکاری میان پنج کشور ساحلی فراهم کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آینده دریای خزر به تصمیم‌های امروز کشورهای ساحلی وابسته است و حفاظت از این اکوسیستم مشترک، مستلزم نگاه بلندمدت، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اجرای اقدامات مؤثر و هماهنگ است.

کد مطلب 6951858

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    نظرات

    • قاسم رضایی IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
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      با سلام دریای خزر به آب دریای سیاه نیاز دارد وایران به آب دریای خزر نیاز دارد

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