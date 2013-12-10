لغو و تاخیر پروازهای فرودگاه شهید مدنی تبریز بدلیل یخزدگی باند فرود

علی رستمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با اغاز بارش های برف از روز گذشته و بدلیل یخزدگی سطح باند فرود فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، دیروز چهار پرواز در مسیر تهران - تبریز و یک پرواز نیز در مسیر اصفهان - تبریز و بالعکس لغو شد.

وی در خصوص وضعیت این فرودگاه و پروازهای آن در صبح امروز نیز گفت: از صبح امروز با وجود برف روبی باندها و استفاده از اوره برای باز کردن یخ سطح فرودگاهف بدلیل اینکه دما بصورت ناگهانی از چهار درجه زیر صفر به 10 درجه زیر صفر کاهش یافت و اوره نیز خود در دمای زیر پنج درجه یخ می زندف همین امر موجب یخزگی شدید سطح باند فرود و در نتیجه لغو یکی از پروازهای تبریز - تهران شد.

رستمی در پایان تصریح کرد: با توجه به مساعد شدن وضعیت جوی و اقدامات انجام شده در باندهای فرود، اکنون وضعیت پروازهای فرودگاه بین المللی تبریز عادی است هرچند که بدلیل مشکلات بوجود آمده صبح با تاخیر یک تا سه و نیم ساعته در برخی از پروازها هستیم.