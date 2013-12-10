بالا رفتن سختی آب در زرند/ 30 درصد از باغهای پسته با مشکل مواجه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی امیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اين شهرستان 45 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت پسته قرار دارد كه 42 هزار هکتار بصورت بارور و سه هزار هکتار نیز بصورت نهال هستند كه امسال 20 هزار تن محصول پسته توليد شد.

امیری گفت: براي فراوري پسته 64 ترمینال مکانیزه و نیم مکانیزه، 75 کارگاه فراوری و ضبط پسته و سه هزار و 200 کارگاه خانگی ضبط پسته در شهرستان زرند فعالیت می کنند.

وی به خشکسالی های اخیر زرند اشاره کرد و گفت: سختی آب در برخی مناطق این شهرستان بسیار بالا رفته است و افت آب های زیر زمینی موجب شوری و سختی آب در برخی مناطق شده است كه آب30 درصد از باغات پسته شهرستان زرند با ای. سی. بالا روبرو است و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در این باغات وجود ندارد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان زرند بیان داشت: سرمازدگی، بارندگی در زمان گل دهی و گرمای بیش از حد تابستان به 40 تا 60 درصد باغات پسته در سال گذشته خسارت وارد کرد.