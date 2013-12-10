مقابل استقلال ترس داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان بخشی پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر کاسپین قزوین در مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی اظهار داشت: بازی خوبی برابر استقلال انجام دادیم. تمام تلاشمان را به کار گرفتیم تا عملکرد خوبی در جام حذفی داشته باشیم. به هر حال استقلال هم تیم قدرتمندی است.

وی افزود: استقلال تیم بزرگی است و به همین دلیل یک مقدار مقابل این تیم ترس داشتیم. امیدوارم مردم قزوین از عملکرد ما در این بازی خوشحال باشند.

تیم‌های فوتبال استقلال و کاسپین قزوین عصر روز سه شنبه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید.