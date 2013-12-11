نمایندگانی که هدیه گرفتند خود را به هیات نظارت معرفی کنند/ مرتضوی مسئولان زیادی را آلوده کرده است

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخلفات سعید مرتضوی، رئیس وقت تأمین اجتماعی گفت: قبل از انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس تأمین اجتماعی گفتم کسی که دادستان تهران بوده و متهم است نمی تواند در راس سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد.

توکلی افزود: علت آن را هم می دانستیم و می گفتیم که وی افرادی مانند خودش را تشویق می کند و فساد را در این سازمان گسترش می دهد و از آنجایی که در این سازمان منابع مالی زیادی در اختیار دارد ممکن است با مدیریت وی مشکلاتی ایجاد شود و متأسفانه همانطور که پیش بینی می شد به دلیل تخلف دولت در نگهداری او در بستر کار و تعلل قوه قضائیه در برخورد قضائی با یک فرد مسئله دار، در 10 روز آخر مدیریتشان حاتم بخشی هایی به آن صورت کردند و عده زیادی از مسئولان کشور را آلوده کردند.

وی با تأکید بر اینکه به این پرونده بدون اغماض باید رسیدگی شود، گفت: باید تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند، حالا چه نمایندگانی که نامشان کدگذای شده بود و در حال حاضر نمی دانیم چه افرادی هستند و چه مسئولان دیگر در قوای دیگر.

توکلی با اشاره به این نکته که بعضی افراد معتقدند نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کردند، آن را صرف کمک به افراد نیازمند کرده اند، گفت: شاید این مسئله درست باشد و این نمایندگان این کارت ها و هدایا را صرف افراد نیازمند و بی بضاعت کرده باشند و در صورت صحت این بحث، این کار هم غیر قانونی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشش هدایا توسط رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و دریافت آن توسط برخی افراد از جمله برخی از نمایندگان مجلس، غیر قانونی بوده است و ممکن است برخی از نمایندگان استفاده شخصی نکرده باشند و شاید این هدایا و کارت ها را دریافت کردند تا در بین نیازمندان پخش کنند و ممکن است که اینگونه شده باشد و در این رابطه نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.

توکلی افزود: اما این امر پذیرفته نیست چون وظیفه یک نماینده این کار نیست چرا که یک نماینده باید اعتبارات کافی که در حد مصرف کشور است از سوی نهادهای مختلف کشور که وظیفه آنها حمایت است، تصویب کند و نظارت کند و مشاهده کند که آن نهادها در این ارتباط خوب عمل می کنند یا خیر.

وی با تأکید بر اینکه یک نماینده نباید خودش منشأ توزیع کمک شود، گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد و نماینده خودش منشأ توزیع کمک شود حداقل ضرر این اتفاق این است که در انتخابات آتی حتی اگر نخواهد هم برای خود یارگیری انجام داده است که متأسفانه افرادی هستند که می خواهند و برخی اشخاص ممکن است، این کمک ها را در اختیار افرادی قرار دهند که از اطرافیان خودشان باشند و این کار صرف مقاصد سیاسی غیرمستقیم برای خودشان باشد از طریق کمک به اقشار ضعیف که ممکن است هدف نهایی جذب رأی باشد نه چیز دیگری.

توکلی افزود: حتی در چنین شرایطی این اتفاق زشت رخ می دهد و بی عدالتی در انتخابات واقع می شود، بنابراین کار این افراد غیر قانونی بوده است و متخلفین و قانون شکنان طبق قوانین مجازات اسلامی باید مجازات شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: فکر می کنم که اگر این نمایندگان خودشان را به کمیسیون نظارت معرفی نکنند، مشخص می شود در واقع به نوعی جرمی مرتکب شدند و وقتی بازپرس از متهمان بخواهد که نام این نماینده را افشا کنند، آنها ناچار هستند که افشا کنند و در نتیجه وقتی اسامی نمایندگان افشا شد باید طبق قانون با آنها برخورد قاطعی صورت بگیرد.

وی درپایان گفت: به نظر می رسد که به غیر از آگاهی مرتضوی از اسامی نمایندگان، رئیس دفتر وی هم از این اسامی آگاه است.