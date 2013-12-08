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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

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سئوال نماینده مجلس از مرتضوی درباره 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومانی 

سئوال نماینده مجلس از مرتضوی درباره 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومانی 

نماینده مردم آبادان در پاسخ به اظهارات اخیر مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: آیا 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومان چوب کبریت محسوب می شود؟!

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در تذکر شفاهی درباره گزارشات تحقیق و تفحص گفت: اعتقاد باور نمایندگان این است که مجلس امین مردم است و تحقیق و تفحص یکی از اهرم های نظارتی مجلس برای اجرای قانون به شمار می آید.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از معدود تحقیق و تفحص هایی بود که در طول عمر مجلس بنا به اهمیت موضوع، گستردگی، سرعت، کم هزینه بودن و در نهایت دقت اجرا شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در این گزارش 84 صفحه ای که قریب به 600 بند از تخلفات انجام شده در آن درج شده و همگی مستند است، یکی از مستنداتی که آقایان ادعا می کنند کذب است اینجا موجود می باشد.

دهدشتی با اشاره به موضوع قرداردهای واگذاری 138 شرکت به سوریدت قشم گفت: لازم است عرض کنم در ویژه نامه تبلیغاتی خورشید که در سال 92 سازمان تامین اجتماعی تقریبا به ارزش 500 میلیون تومان چاپ کرد مشروح این قرارداد ذکر شده و ادعای آقای مرتضوی که ما یک چوب کبریت هم نداده ایم کذب است.

وی افزود: سوال من این است که 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومان آیا چوب کبریت محسوب می شود؟! مشروح این اقدامات مشخص است و حتی مشخص شده که گام بلندیست که به دلیل تحریم های آمریکا و اوروپا به مقصد نرسید و آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان این قرارداد را امضا کرده است.

نماینده مردم آبادان ادامه داد: تمام اسناد موجود است، در بند 27 این گزارش که مربوط به مبلغ 133 میلیون و 500 هزار سند پرداخت به 37 نماینده است که گزارش آن را قرائت می کنم.

وی افزود: بند 27 مشخص کرده است که این مبلغ بر حسب اسناد ثبت شده مالی به اختیار مدیرعامل سازمان منظور شده و در پاسخ آقای مرتضوی اعلام شده که هویت نمایندگان مشخص نیست.

دهدشتی گفت: اسناد موجود کد هست و به اعتقاد ما آقای مرتضوی بدهکار اصلی است که هیچ سند و مدرک و رسیدی به کمیته تحقیق و تفحص ارائه نشده است.

کد مطلب 2191117

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