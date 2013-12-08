سئوال نماینده مجلس از مرتضوی درباره 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومانی 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در تذکر شفاهی درباره گزارشات تحقیق و تفحص گفت: اعتقاد باور نمایندگان این است که مجلس امین مردم است و تحقیق و تفحص یکی از اهرم های نظارتی مجلس برای اجرای قانون به شمار می آید.

وی با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از معدود تحقیق و تفحص هایی بود که در طول عمر مجلس بنا به اهمیت موضوع، گستردگی، سرعت، کم هزینه بودن و در نهایت دقت اجرا شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در این گزارش 84 صفحه ای که قریب به 600 بند از تخلفات انجام شده در آن درج شده و همگی مستند است، یکی از مستنداتی که آقایان ادعا می کنند کذب است اینجا موجود می باشد.

دهدشتی با اشاره به موضوع قرداردهای واگذاری 138 شرکت به سوریدت قشم گفت: لازم است عرض کنم در ویژه نامه تبلیغاتی خورشید که در سال 92 سازمان تامین اجتماعی تقریبا به ارزش 500 میلیون تومان چاپ کرد مشروح این قرارداد ذکر شده و ادعای آقای مرتضوی که ما یک چوب کبریت هم نداده ایم کذب است.

وی افزود: سوال من این است که 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومان آیا چوب کبریت محسوب می شود؟! مشروح این اقدامات مشخص است و حتی مشخص شده که گام بلندیست که به دلیل تحریم های آمریکا و اوروپا به مقصد نرسید و آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان این قرارداد را امضا کرده است.

نماینده مردم آبادان ادامه داد: تمام اسناد موجود است، در بند 27 این گزارش که مربوط به مبلغ 133 میلیون و 500 هزار سند پرداخت به 37 نماینده است که گزارش آن را قرائت می کنم.

وی افزود: بند 27 مشخص کرده است که این مبلغ بر حسب اسناد ثبت شده مالی به اختیار مدیرعامل سازمان منظور شده و در پاسخ آقای مرتضوی اعلام شده که هویت نمایندگان مشخص نیست.

دهدشتی گفت: اسناد موجود کد هست و به اعتقاد ما آقای مرتضوی بدهکار اصلی است که هیچ سند و مدرک و رسیدی به کمیته تحقیق و تفحص ارائه نشده است.