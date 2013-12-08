مرتضوی از افشاء نام نمایندگان دریافت کننده هدیه خودداری کرد/ محاکمه مسئولان متخلف باید به رویه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد در مشهد با اشاره به ماجرای هدیه های میلیونی تامین اجتماعی به برخی از افراد از جمله چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده خودم هم در یکی از کمیسیون هایی تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بودم اما در مسئله پرونده هدیه ها، آقای محجوب مسئولیت داشتند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بنده از محجوب پرسیدم کدام نمایندگان کارت هدیه دریافت کرده بودند که محجوب گفت ما به یک لیست با 37 کد دست یافته ایم اما وقتی به مرتضوی مراجعه کرده ایم و از وی پرسیده ایم نام این نماینده های که با کد مشخص شده اند چیست؟ او گفت در صورتی که قول بدهید نام ها را افشا نکنید آنها را به شما خواهم داد و ما هم چنین قولی ندادیم و مرتضوی هم از دادن نام نمایندگان مورد نظرمان خودداری کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: کاری که استعمار انجام می دهد این است که می آید کشورتان را می گیرد، دانشمندان هسته ای تان را ترور می کند، ثروت کشورتان را غارت می کنند و پس از اینکه قدرت گرفت می گوید برای اینکه به شما آزادی بدهم چه چیزی به من می دهید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: نوع رابطه ای که این استعمارگران در 400 سال گذشته داشته اند غیر از کشیدن خون ملت ها نبوده است و این درست بر خلاف نوع رفتار و منش اسلامی است.

قاضی زاده اظهار داشت: در نظام فکری اسلامی انسان حق نیست و حق خداوند یگانه است چون انسان محدودیت های زیادی از جمله محدودیت در زمان مکان و بسیاری محدودیت های دیگر دارد.

وی افزود: میدان دیپلماسی که امروز در دنیا طراحی شده براساس بده و بستان هایی است که این در چارچوب اسلامی نمی گنجد و برای همین است که رهبر معظم انقلاب می فرمایند "من دیپلمات نیستم من یک انقلابی هستم".

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته حوزه دیپلماسی برای یک کشور مورد نیاز است اما آن کشور که شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است باید معنی استقلال و آزادی را بنداند و حکومت جمهوری اسلامی را هم بشناسد.

قاضی زاده افزود: ملت ایران تنها خواسته ای که دارد پیشرفت علمی و استفاده از انرژی هسته ای است و در این حق هم که تفاوتی بین ملت ها نیست و ما می خواهیم به این حق خودمان دست یابیم از دیگران خواستیم به ما کمک کنند که آنها از این کار امتناع کردند وقتی هم که خواستیم خودمان بسازیم مانع تراشی هایشان شروع شد.

فکر نکنیم چون انقلاب کردیم اجازه استفاده از فن آوری هسته ای را نمی دهند

وی اظهار کرد: نباید فکر کنیم آمریکایی ها چون ما انقلاب کرده ایم اجازه نمی دهند ما به انرژی هسته ای دست یابیم این فکر اشتباهی است در حال حاضر که 50 سال از هسته ای شدن کشورهای بزرگ غربی می گذرد آنها اجازه هسته ای شدن به بسیاری از کشورها را نمی دهند چون آنها اصولا به هیچ کشوری اجازه داشتن انرژی هسته ای را نمی دهند تا این انرژی در دست خودشان باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها می گویند ما هر کشوری را عنصر نامطلوب بدانیم حق ندارد به این فن آوری دست یابد و هر کشوری را هم که ما دوست داشته باشیم می توان به هر میزان و شکلی که می خواهد از این انرژی برای خودش فراهم کند.

قاضی زاده افزود: غربی ها می گویند اگر بر خلاف حرف ما کاری انجام دهید تحریمتان می کنیم جلوی تجارت آزاد که حق شما است را می گیریم و بعد می گوییم حالا بیایید بر سر چیزهایی که حقتان بوده مذاکره کنیم تا اگر دوست داشتیم حقتان را به شما بدهیم.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: در حال حاضر در کشورمان دو نیت برای مذاکرات هسته ای وجود دارد که در یک طرف عده ای چارچوب اصلی کشور را قبول دارند اما عملگرا هستند و نگاه دومی نیز وجود دارد که این نگاه یک نگاه بلندمدت و روشنگر است که با توجه به اهدافش به دنبال ارتقاء سطح جامعه است.

قاضی زاده با اشاره به فراخوانده شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دادگاه اظهار کرد: بردن احمدی نژاد به پای میز محاکمه مورد تایید من است و این از این نظر کار خوبی محسوب می شود که مدیران امروزی می فهمند که اگر غیرقانونی انجام دهند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: البته اگر این تبدیل به یک رویه شد کار خوبی است و در صورتی که فقط برای احمدی نژاد باشد کار خلافی محسوب می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد حتی ولایت فقیه در برابر قانون یکسان هستند و این مسئله ای است که حتی مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده اند.

مجرمان جایی در دولت ندارند

قاضی زاده با اشاره به تغییر وتحولاتی که در وزارت علوم بوجود آمده بیان کرد: دوستان ما در فراکسیون اصولگرایان با آمدن یک چنین افرادی به وزارت علوم مخالف بودند و تلاش زیادی هم برای جلوگیری از ورود آنها انجام دادند که البته در یک جاهایی موفق شدند و در یک جاهایی هم تلاششان نتیجه ای نداد.

وی با بیان اینکه ما حق استفاده از مجرمان در دولت را نداریم، تاکید کرد: این افراد زورگیری سیاسی و اجتماعی انجام داده اند و در این زورگیری 27 نفر کشته شده اند و مسئله هم کاملا روشن است لذا ما نمی گوییم از سلایقی مخالف سلیقه اصولگرایان استفاده نکنید ما فقط تاکید داریم که نباید از مجرم استفاده کنید.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتیجه در مذاکرات هسته ای گفت: دوستان ما در وزارت امور خارجه می گویند در ان پی تی به حق غنی سازی ما اشاره شده است و ما دلیلی نمی دیدیم این مسئله را در متن توافق نامه هم بیاوریم ضمن اینکه آنها حق غنی سازی پنج درصد را به رسمیت شناخته اند و این یعنی اینکه حق غنی سازی ما را به رسمیت می شناسند.

استدلال ظریف را قبول داریم

قاضی زاده افزود: البته ما این استدلال ظریف را قبول داریم اما برخورد امریکایی ها با این مسئله نشان می دهد که انها اهل تقلب هستند و نمی توان به حرفشان اطمینان کرد.

وی با اشاره به گزارش 100 روزه رئیس جمهور بیان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که در 100 روز معجزه ای اتفاق بیفتد بویژه در بخش اقتصاد که ما مشکلات 200، 300 ساله داریم و البته مسائلی مانند تورم هم از دولت قبل به این دولت رسیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید برای رفع برخی از مشکلات کشور عجله داشت، گفت: یکی از مشکلات دوران احمدی نژاد هم همین مسئله بود که وی عجله داشت و دوست داشت همه کارها سریع به نتیجه برسد.

قاضی زاده بیان کرد: نفس این انتظار که در 100 روز بتوان کار خاصی انجام داد درست نبود اما برخی جهت گیریها در دولت انفاق افتاد که قابل نقد و برخی اتفاقات هم قابل دفاع است.

وی با اشاره به عملکرد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جموری یازدهم گفت: جبهه پایداری ادعایی ندارد که معصوم و بدون خطا و اشتباه است اما ما از فرآیند تصمیم گیریمان در جریان انتخابات دفاع می کنیم.