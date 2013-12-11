پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در مورد آخرین وضعیت مس کرمان برای دیدار با پرسپولیس گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد و بازیکنان هم از انگیزه بالایی برای دیدار با پرسپولیس برخوردارند. در نیم فصل دوم تیم ما با نشاط و شادابی بیشتری تمرین کرد و هدف بازیکنان این است که در دیدارهای باقیمانده امتیازات لازم برای پایان فصل را کسب کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وعده بهتر شدن مس در نیم فصل دوم را می دهید گفت: به هر حال هر مربی روش های خاص خودش را دارد. تمام تلاش ما این است که مس کرمان را به جایگاه واقعی اش برساند تا بتوانیم بازی های تماشاگر پسندی را ارائه کنیم و امتیازات لازم را کسب کنیم.

پرویز مظلومی در مورد شرایط پرسپولیس گفت: به هیچ وجه مایل نیستم کسی در فوتبال محروم باشد. حضور علی دایی در کنار زمین می تواند به جذابیت های بازی اضافه کند و به تیم پرسپولیس هم کمک کند چرا که وقتی مربی روی نیمکت است از کنار زمین به بازیکنانش آرامش می دهد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در مورد وضعیت پرسپولیس هم گفت: این تیم شرایط خیلی خوبی دارد و تلاش می کند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد. قطعا آنها برای کسب سه امتیاز به کرمان خواهند آمد و می خواهند از کورس قهرمانی عقب نیفتند.

مظلومی در مورد آخرین وضعیت شیث رضایی بازیکن سابق پرسپولیس و احتمال حضور این بازیکن در دیدار برابر سرخپوشان گفت: از روزی که شیث به کرمان آمده فقط تمرین می کند و حاشیه ها را کنار گذاشته است. تمام تمرکزش روی بازی هاست و قطعا ما هم از تجربه اش استفاده خواهیم کرد. البته هنوز تصمیم نگرفته ایم که از وی در دیدار برابر پرسپولیس استفاده کنیم یا نه.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و پرسپولیس در هفته هجدهم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان برگزار خواهد شد.