به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، از برادر جوان‌تر پل واکر که از نظر ظاهری شبیه اوست، درخواست شده تا جای برادر فقیدش را در فیلم "سریع و خشن 7" بگیرد.

مرگ این بازیگر که دو هفته پیش بر اثر سانحه اتومبیل جان باخت، موجب شد تا فیلمبرداری این فیلم که در میانه‌های راه بود، متوقف شود.

به دنبال درگذشت واکر کمپانی یونیورسال اعلام کرد این فیلم را متوقف نخواهد کرد.

تهیه کنندگان این فیلم بلافاصله پس از درگذشت واکر جلسه‌ای ترتیب داده بودند تا درباره آینده فیلم تصمیم‌گیری کنند.

یک منبع نزدیک به این گروه گفت: آنها به زودی دریافتند که نیاز دارند فردی را پیدا کنند که شبیه واکر باشد و بتواند در ادامه فیلم جایگزین او شود و به این منظور کودی در نظر گرفته شده است.

کودی که در اورگون زندگی می کند، پس از درگذشت برادرش نزد مادرش در لس آنجلس زندگی می‌کند تا به او کمک کند تا این دوره را پشت سر بگذارد. این منبع گفته است: می توان با فیلمبرداری از کودی از زوایایی که مشابه برادرش است، این پروژه را ادامه داد و در مواردی که به کلوزآپ او نیاز است از شیوه‌های کامپیوتری استفاده کرد.

گفته می شود کمپانی یونیورسال نیز اعلام کرده با خانواده واکر کار خواهد کرد تا با همراهی آنها شخصیت برایان اوکانر را که واکر نقش او را ایفا می‌کرد، در بقیه فیلم درست در بیاورند.

دیروز سخنگوی کمپانی یونیورسال گفت این فیلم را به خانواده واکر تقدیم می‌کنند.