استاندار جدید عدالت و انصاف را در انتصاب ها در نظر بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین روز شنبه در مراسم معارفه استاندار جدید قزوین که با حضور وزیر کشور و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن تربیت معلم شهید رجایی برگزار شد اظهارداشت: در سالروز دهمین سفر با برکت مقام معظم رهبری به استان قزوین شاهد گشوده شدن فصل نوینی در مدیریت عالی استان هستیم که از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اهمیت زیادی دارد.

روزبه واجد شرایط مدیریت استان است



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: داشتن سابقه مدیریتی مفید، تدین، شناخت از مسائل، مشکلات و تنگناهای منطقه، بهره مندی از رویه اعتدال که شعار دولت یازدهم است از خصوصیات استاندار جدید است که با آشنایی طولانی مدت، ایشان را واجد شرایط برای پذیرش مسئولیت خطیر ارشد اجرایی تشخیص داده و به وزیرکشور پیشنهاد شد.



آیت الله باریک بین بیان کرد: فقط به قصد تقرب و تامین منافع و مصالح عمومی مردم این انتخاب صورت گرفت که با مشورت نائب رئیس و نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی، مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جریانات سیاسی، ستاد انتخابات ریاست جمهور در استان، مورد موافقت رئیس جمهور، هیئت دولت و وزیر کشور هم قرار گرفت که از همه این عزیزان تشکر می شود.

وی با تبریک این انتصاب گفت: از استاندار جدید که در این شرایط حساس مسئولیت سنگینی را پذیرفته اند سپاسگزاریم و از آقای عجم استاندار سابق و همکارانشان که مدیری موفق، پایبند به ارزشهای اسلامی بودند و برای حل مشکلات استان زحمات زیادی متقبل شدند نیز تشکر و قدردانی می کنیم.



آیت الله باریک بین یادآورشد: با توجه به شعور بالای گروههای سیاسی و مردم استان امیدواریم ضمن همکاری مستمر، با مشاوره های کارشناسی دست استاندار را در انتخاب همکاران خود باز بگذارند تا اقتدار دولت و مدیریت استان حفظ شود.



امام جمعه قزوین بیان کرد: در تمام تصمیم گیریها و عزل و نصب ها از استاندار انتظار داریم تقوی، رضای خداوند، عدالت و انصاف را رعایت کند و از همه لحظات و فرصت های ارزشمند ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرد.

فرهنگ اولویت استاندار باشد



آیت الله باریک بین تصریح کرد: اهتمام جدی به فرهنگ دینی و شعائر مذهبی باید در اولویت برنامه های استاندار جدید باشد و خدای ناکرده این موضوع مهم مورد غفلت واقع نشود.



وی افزود: تقویت روحیه انتقادپذیری، استقبال از نقد سازنده، ضرورت حفظ وحدت و انسجام و پرهیز از تفرقه و دو دستگی و استفاده از همه نیروهای شایسته در جریانات سیاسی که به نظام، رهبری و قانون اساسی اعتقاد دارند و دوری از انحصار گرایی باید مورد توجه استاندار قرار گیرد.



نماینده ولی فقیه در استان توجه به همه مناطق استان بویژه محروم و روستاها را ضروری خواند و گفت: باید از تمرکز نیرو و امکانات در مرکز پرهیز و عدالت در امور رعایت شود.