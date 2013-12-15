به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فرنگی کار محروم ایران در تدارک انجام آزمایشی مجدد و اثبات پاکی خود از طریف مجامع بین‌المللی بود، نناد لالوریچ رئیس صربستانی فیلا اعلام کرد برای زدودن پدیده شوم دوپینگ از رشته تحت مدیریتش با هیچ ورزشکاری تعامل و شوخی ندارد!

رئیس فیلا به تازگی با انتشار نامه‌ای در این خصوص صراحتا بر برخورد قاطع با کشتی گیران دوپینگی و حمایت از کشتی گیران واقعی و پاک تاکید و عنوان کرد: قصد داریم با همین روش از هرگونه استفاده مواد نیروزای غیر مجاز در رشته کشتی جلوگیری کنیم و با حمایت از ورزشکاران واقعی به این روند ادامه دهیم.

طبق تازه ترین اخبار منتشره فیلا با مثبت اعلام شدن دوپینگ امیر علی‌اکبری و محرومیت مادام العمر او رده بندی وزن 120 کیلوگرم رقابتهای جهانی 2013 مجارستان هم تغییر کرد و ضمن پس گرفتن مدال طلا از ملی‌پوش ایران، مدال طلا به هیکی نابی از استونی رسید. ضمن اینکه رضا کایالپ از ترکیه هم با یک پله صعود صاحب مدال نقره شد و نور ماخان تینالیف از قزاقستان و یوهان ارن از سوئد به برنز و عنوان سومی مشترک رسیدند.