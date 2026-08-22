دو گزینه برای نیمکت پرسپولیس/ تصمیم نهایی و نداشتن فرصتی برای اشتباه

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان پرسپولیس در شرایطی متفاوت نسبت به فصل گذشته قرار گرفته است. تیمی که این‌بار با تجربه یک فصل حضور در بالاترین سطح فوتبال زنان ایران فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را جدی‌تر دنبال کرده و بخش مهمی از اسکلت فصل گذشته را حفظ کرده است ولی درست در مهم‌ترین نقطه یعنی نیمکت سرمربیگری با یک ابهام جدی مواجه شده است.

سرخ‌پوشان قرار بود فصل جدید را با نیلوفر اردلان آغاز کنند؛ مربی‌ که تنها ۱۶ روز پس از انتخابش ادامه حضور او روی نیمکت پرسپولیس با ابهام جدی مواجه شده است. وضعیت قراردادی اردلان با باشگاه ایستا البرز و اعتراض این باشگاه به فسخ یک‌طرفه قرارداد باعث شده ادامه همکاری او با پرسپولیس در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. در حال حاضر باشگاه پرسپولیس برای ادامه همکاری با اردلان خواهان ارائه اسناد جدایی قانونی او از ایستا است و در صورت حل نشدن این موضوع احتمال جدایی این مربی و انتخاب گزینه‌ای دیگر برای هدایت سرخ‌پوشان وجود دارد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پرسپولیس برای فصل جدید ظاهراً نگاه بلندمدت‌تری به تیم زنان دارد و از همین حالا قراردادهای دو ساله متعددی با بازیکنان جدید و فعلی خود به ثبت رسانده است. بنابراین جدایی زودهنگام اردلان بیشتر از آنکه یک تغییر معمول روی نیمکت باشد می‌تواند برنامه آماده‌سازی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

پرسپولیس اسکلت تیم را حفظ کرده است

پرسپولیس در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا برخلاف فصل گذشته تیم خود را زودتر و هدفمندتر آماده کند. بهناز طاهرخانی، مریم رهیده، محدثه زلفی و مائده بیرنگ از جمله بازیکنانی هستند که قراردادهای دو ساله با باشگاه امضا کرده‌اند و در کنار آنها فاطمه رضایی و سمیه اسماعیلی نیز برای ادامه همکاری با سرخ‌پوشان قراردادهای جدیدی بسته‌اند.

در بخش تمدیدها نیز زهرا خواجوی، سمانه قنبری، فاطمه اردستانی، زهرا احمدی‌زاده و آتنا توفیق قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند.

این روند نشان می‌دهد پرسپولیس قصد ندارد فصل جدید را صرفاً با حفظ تیم سال گذشته پشت سر بگذارد بلکه تلاش کرده نقاط مختلف ترکیب را تقویت کند و برای ساختن تیمی رقابتی‌تر دست به تغییر بزند. خود باشگاه نیز از آغاز فعالیت نقل‌وانتقالاتی تیم زنان و برنامه‌ریزی برای ساختن تیمی قدرتمند خبر داده است.

چه کسی روی نیمکت می‌نشیند؟

با وجود فعالیت قابل توجه در نقل‌وانتقالات بزرگ‌ترین مشکل فعلی پرسپولیس نه درون زمین بلکه کنار زمین است. تیمی که قرار است فصل را با هدفی بالاتر از فصل گذشته آغاز کند هنوز تکلیف سرمربی‌اش مشخص نیست. بر اساس آخرین شنیده‌ها پس از جدایی اردلان، شادی رضایی و مریم آزمون دو گزینه اصلی هدایت پرسپولیس هستند.

شادی رضایی مربی‌ که قرمزها را به لیگ برتر رساند

شادی رضایی برای هواداران پرسپولیس نامی متفاوت است. او همان مربی‌ است که با هدایت تیم زنان پرسپولیس در لیگ یک این تیم را به قهرمانی رساند و جواز حضور در لیگ برتر را گرفت.

در واقع اگر پرسپولیس امروز دومین فصل خود را در سطح اول فوتبال زنان ایران تجربه می‌کند بخشی از این مسیر به کاری برمی‌گردد که رضایی در فصل صعود انجام داد.

بازگشت رضایی می‌تواند از این نظر اهمیت داشته باشد که او شناخت کاملی از فضای باشگاه، بازیکنان و ساختار تیم دارد. او تیمی را تحویل گرفت که هنوز جایگاه مشخصی در فوتبال زنان نداشت و آن را به سطح اول رساند.

مریم آزمون تجربه بیشتر و یک کار نیمه‌تمام

در طرف دیگر مریم آزمون قرار دارد. مربی‌ با سابقه طولانی در فوتبال زنان ایران که پیش از پرسپولیس نیز تجربه هدایت تیم‌های ملی در رده‌های مختلف را داشته است.

آزمون فصل گذشته سرمربی پرسپولیس بود و تیمش در نخستین حضور سرخ‌پوشان در لیگ برتر فصل را با ۷ برد، ۴ تساوی و ۷ شکست به پایان رساند و در جدول ۱۰ تیمی هفتم شد.

البته باید شرایط آن فصل را هم در نظر گرفت. پرسپولیس برای اولین‌بار وارد لیگ برتر شده بود و تیم نیز با فاصله نسبتاً کمی تا شروع مسابقات شکل گرفت. بنابراین رتبه هفتم را نمی‌توان صرفاً با عملکرد کادر فنی سنجید ولی با این حال بازگشت آزمون این فرصت را به او می‌دهد که با شناختی که از فصل گذشته به دست آورده نسخه آماده‌تر و رقابتی‌تری از پرسپولیس بسازد.

پرسپولیس این‌بار فرصت اشتباه ندارد

با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر شرایط برای پرسپولیس سخت شده است. هنوز تکلیف نیمکت سرخ‌پوشان مشخص نیست و این ابهام در شرایطی ادامه دارد که تیم باید هرچه سریع‌تر تمرینات و آماده‌سازی خود را آغاز کند.

پرسپولیس بخش مهمی از ترکیب فصل گذشته را حفظ کرده و در نقل‌وانتقالات نیز تقویت شده اما انتخاب سرمربی به مهم‌ترین دغدغه باشگاه تبدیل شده است؛ حالا باید منتظر ماند و دید مدیران پرسپولیس در نهایت با مشکل پیش‌آمده چه تصمیمی خواهند گرفت.