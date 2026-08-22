به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال همچنان مذاکرات خود را با داکنز نازون و آنتونیو آدان برای بازگشت این دو بازیکن به جمع آبی‌پوشان ادامه می‌دهند و تلاش دارند شرایط را برای حضور دوباره آنها در ایران فراهم کنند.

نازون که با استقلال قرارداد دارد، یکی از بازیکنانی است که مدیران باشگاه در تلاش هستند او را برای بازگشت به ایران و ادامه همکاری با آبی‌پوشان متقاعد کنند. با وجود قرارداد موجود، شرایط حضور این مهاجم در ایران همچنان نیازمند توافق و هماهنگی میان طرفین است و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.

در سوی دیگر، شرایط آنتونیو آدان متفاوت است. قرارداد این دروازه‌بان اسپانیایی با استقلال به پایان رسیده و برای ادامه همکاری، ابتدا باید قرارداد جدیدی میان دو طرف به امضا برسد. استقلالی‌ها در تلاش هستند رضایت آدان را برای تمدید قرارداد و بازگشت دوباره به تهران جلب کنند و مذاکرات طرفین همچنان ادامه دارد.

هنوز توافق نهایی درباره ادامه همکاری آدان حاصل نشده و بازگشت او به استقلال منوط به نهایی شدن مذاکرات و توافق بر سر قرارداد جدید است. البته پرداخت مطالبات فصل گذشته این بازیکن یکی از موانع مهم در مسیر مذاکرات بوده که این موضوع تا حد زیادی برطرف شده است.

استقلال در تلاش است با حفظ نازون و بازگرداندن آدان، شرایط خود را در خط حمله و دروازه بهبود ببخشد؛ با این حال، تا زمان نهایی شدن مذاکرات و توافق رسمی، حضور دوباره این دو بازیکن در ترکیب آبی‌پوشان قطعی نیست.