خبرگزاری مهر، گروه استانها: تابستان برای مردم کرمانشاه همواره با گرمای شدید، بهویژه در شهرستانهای گرمسیر استان، همراه بوده است؛ اما امسال گرمای هوا در کنار خاموشیهای برنامهریزیشده برق، شرایط متفاوتی را برای شهروندان رقم زده است. قطعی برق از ابتدای فصل گرما در استان کرمانشاه اعمال شده و این روند همچنان بر اساس برنامههای اعلامی ادامه دارد؛ با این تفاوت که در برخی روزها، زمان خاموشی برق خانگی به چهار ساعت افزایش یافته است.
چهار ساعت قطعی برق در روز، آن هم در روزهایی که دمای هوا در اکثر مناطق کرمانشاه به بیش از ۴۰ درجه میرسد، تنها به خاموش شدن چند وسیله برقی محدود نمیشود؛ بلکه بخش قابل توجهی از زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. کولر، پنکه، آسانسور، پمپ آب، یخچال و فریزر، تجهیزات الکترونیکی و بسیاری از ابزارهای مورد استفاده در خانهها و محلهای کار، همه به شبکه برق وابسته هستند و با قطع جریان برق عملاً بخشی از فعالیتهای روزانه متوقف یا با دشواری انجام میشود.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم مناطق گرمسیر استان کرمانشاه از جمله قصرشیرین، سرپلذهاب، گیلانغرب و دیگر نقاط این بخش از استان، خود از گرمترین مناطق کشور محسوب میشوند و ساکنان این مناطق در روزهای گرم سال وابستگی بیشتری به وسایل سرمایشی دارند.
در چنین شرایطی، افزایش زمان خاموشی از دو ساعت به چهار ساعت در برخی روزها، برای خانوادهها به موضوعی جدی تبدیل شده است؛ موضوعی که حالا علاوه بر شهروندان، صدای برخی مسئولان محلی را نیز درآورده و پیگیریهایی برای کاهش فشار خاموشیها بر مردم مناطق گرمسیر صورت گرفته است.
از خاموشی دو ساعته تا چهار ساعت قطعی برق
در ابتدای فصل گرما، خاموشیهای برق در قالب برنامه اعلامی انجام میشد و در بسیاری از مناطق، قطعی برق خانگی در یک نوبت و برای حدود دو ساعت در روز در نظر گرفته میشد. خانوادهها نیز به مرور زمان تلاش کردند برنامه زندگی خود را با این ساعات هماهنگ کنند؛ خرید مواد غذایی، استفاده از لوازم برقی، انجام امور منزل و حتی استراحت در ساعات مختلف، تا حدی با زمان خاموشی تنظیم میشد.
اما افزایش ساعات خاموشی به چهار ساعت در برخی روزها، شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است. چهار ساعت بدون برق در یک روز گرم تابستانی، به معنای چهار ساعت بدون استفاده از کولر یا پنکه، دشواری استفاده از آسانسور در ساختمانهای چندطبقه، اختلال در پمپهای آب و افزایش نگرانی درباره مواد غذایی داخل یخچال و فریزر است.
این مسئله برای خانوادههایی که کودک، سالمند یا افراد نیازمند مراقبت بیشتر دارند، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. گرمای هوا در ساعات روز به اندازهای است که تحمل آن بدون تجهیزات سرمایشی برای بسیاری از شهروندان دشوار است و خاموشی چندساعته، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند.
از سوی دیگر، قطعی برق تنها به منازل محدود نمیشود و در برخی ساعات کاری، ادارات و مراکز ارائه خدمات نیز با خاموشی مواجه میشوند. در شرایطی که بخش عمده خدمات اداری به سامانههای الکترونیکی، رایانه، شبکه داخلی، اینترنت و سرورها وابسته است، قطع برق میتواند روند ارائه خدمات به شهروندان را متوقف کند.
این وضعیت در حالی است که فصل تابستان و گرمای هوا، خود موجب کاهش دو ساعت از زمان فعالیت ادارات شده و شهروندان عملاً با زمان محدودتری برای انجام امور اداری مواجه هستند. بنابراین هر میزان توقف خدمات در ساعات باقیمانده، میتواند به معنای از دست رفتن فرصت مراجعه مردم و موکول شدن کار آنها به روزهای دیگر باشد.
مناطق گرمسیر؛ جایی که خاموشی چهار ساعته سختتر تحمل میشود
مردم مناطق گرمسیر استان کرمانشاه بیش از سایر نقاط با آثار گرمای هوا مواجه هستند. قصرشیرین، سرپلذهاب، گیلانغرب و دیگر شهرستانهای گرمسیر استان در فصل تابستان دمای بالایی را تجربه میکنند و استفاده از سیستمهای سرمایشی برای بسیاری از خانوارها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای تحمل شرایط آبوهوایی است.
با وجود این شرایط، خاموشیهای چهار ساعته در برخی روزها، فشار بیشتری بر مردم این مناطق وارد کرده است. موضوعی که حتی مورد پیگیری نمایندگان و مسئولان محلی قرار گرفته و انتقادهایی درباره میزان تخصیص برق به استان و شهرستانهای گرمسیر مطرح شده است.
مقایسه شرایط کرمانشاه با برخی استانهای همجوار نیز به یکی از موضوعات مورد توجه مردم تبدیل شده است. شهروندان میگویند در تماس با بستگان خود در استانهای دیگر، از خاموشیهای کوتاهتر یا تعداد روزهای کمتر قطعی برق اطلاع پیدا میکنند و همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده که چرا در استانی مانند کرمانشاه، با وجود قرار گرفتن در یکی از مناطق گرم کشور و همچنین نقش مرکزیتی آن در غرب کشور، میزان خاموشی در برخی روزها به چهار ساعت میرسد.
البته میزان مصرف، ظرفیت تولید و انتقال، شرایط شبکه و سهمیههای تعیینشده از عوامل مؤثر در برنامه خاموشیهاست؛ با این حال، برای شهروندی که در یک روز بسیار گرم چهار ساعت برق ندارد، توضیح فنی مسئله، دشواری تحمل گرما و توقف بخشی از فعالیتهای روزانه را از بین نمیبرد.
در همین شرایط، انتظار مردم این است که مسئولان استانی و متولیان حوزه انرژی، موضوع سهم استان از شبکه برق و میزان خاموشی مناطق گرمسیر را با جدیت بیشتری پیگیری کنند تا فشار ناشی از گرما و خاموشی همزمان بر دوش مردم قرار نگیرد.
روایت شهروندان از چهار ساعت خاموشی
یک شهروند کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدا روزانه یک مرتبه و به مدت دو ساعت قطع برق داشتیم، اما با توجه به گرمای هوا در روزهای اخیر، شاهد افزایش ساعات قطعی برق به چهار ساعت هستیم.
وی افزود: برخی روزها اتفاق افتاده که سه مرتبه در طول روز برق ما قطع شده و اعلام شده که یکی از این قطعیها به دلیل خرابی بوده است.
این شهروند ادامه داد: افزایش ساعات خاموشی واقعاً آزاردهنده است، چراکه امروز تقریباً همه چیز به برق گره خورده است و از وسایل سرمایشی گرفته تا بسیاری از فعالیتهای عادی زندگی، بدون برق امکانپذیر نیست.
شهروند دیگری که ساکن یک ساختمان مرتفع در کرمانشاه است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در طبقه سیزدهم یک ساختمان زندگی میکنیم و با قطع برق عملاً امکان اینکه از منزل خارج شویم یا از بیرون به خانه برگردیم بسیار دشوار میشود.
وی افزود: اگر این میزان خاموشی به چهار ساعت در روز برسد، واقعاً شرایط برای ساکنان ساختمانهای بلند غیرقابل تحمل میشود، زیرا آسانسور و بسیاری از تجهیزات ساختمان با برق کار میکنند.
این شهروند با اشاره به صحبتهای خود با بستگانش در استانهای دیگر گفت: در تماسهایی که با آنها داریم، شرایط متفاوتی را عنوان میکنند؛ از اینکه نهایتاً دو ساعت در روز و آن هم در برخی روزها با قطعی برق مواجه هستند، اما در منطقه ما که خود از مناطق گرمسیر محسوب میشود، شاهد افزایش ساعات خاموشی هستیم.
شبکه برق با سامانههای هوشمند کنترل و مدیریت میشود
سید حامد حسینی در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص قطع برق چندباره در برخی موارد با بیان اینکه شبکهها و ترانسفورماتورهای برق در مناطق مختلف به سامانههای هوشمند کنترل و مدیریت مصرف متصل هستند، گفت: در صورتی که بار مصرفی منطقهای از حد مجاز فراتر رود یا فشار مضاعفی به شبکه و ترانسفورماتورها وارد شود، احتمال قطع خودکار برق وجود دارد.
وی از مشترکان خواست استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به ساعات خارج از اوج مصرف موکول کنند و افزود: پس از وصل شدن برق نیز نباید وسایل پرمصرف بهصورت همزمان روشن شوند؛ زیرا افزایش ناگهانی بار میتواند هم به شبکه و هم به وسایل برقی مشترکان آسیب وارد کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه همچنین سرقت سیم و کابل و تجهیزات برق، استفاده از انشعابهای غیرمجاز و فعالیت ماینرها را از عوامل بروز خاموشیهای خارج از برنامه دانست و تأکید کرد: افزایش غیرطبیعی بار شبکه در برخی مناطق ممکن است موجب قطع برق خارج از زمانبندی اعلامشده شود.
وقتی خاموشی به پشت در ادارات میرسد
یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی برق ادارات گفت: در برخی ساعات روز که زمان فعالیت اداری است، شاهد قطع برق در ادارات هستیم و از آنجا که بسیاری از خدمات به سیستمهای رایانهای و برق وابسته است، عملاً کار مردم انجام نمیشود.
وی افزود: به دلیل فصل گرما، دو ساعت از ساعت کاری ادارات کم شده است و اگر در ساعات باقیمانده نیز به دلیل قطعی برق خدمات ارائه نشود، شهروندان عملاً فرصت بسیار محدودی برای انجام امور اداری خواهند داشت.
این شهروند ادامه داد: گاهی شهروند برای انجام یک کار اداری مراجعه میکند، اما با این پاسخ مواجه میشود که سرور مربوطه در محل دیگری قرار دارد و به دلیل قطعی برق آن مجموعه، امکان ارائه خدمت وجود ندارد. در چنین شرایطی، فرد ناچار است برای انجام یک کار ساده بار دیگر مراجعه کند.
موضوع استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیز از دیگر مواردی است که در ماههای گذشته درباره ادارات مطرح شده است. پیش از اجرای برنامههای مدیریت مصرف، اعلام شده بود که در برخی روزهای هفته برق ادارات قطع میشود و در روزهای دیگر برق آنها برقرار خواهد بود یا ادارات به سمت استفاده از پنلهای خورشیدی حرکت خواهند کرد.
با این حال، این شهروند معتقد است آنچه مردم در عمل مشاهده میکنند با وعدههای مطرحشده فاصله دارد و در مراجعه به برخی ادارات همچنان وابستگی کامل خدمات به شبکه برق مشاهده میشود.
مطالبهای برای تابستانهای آینده
خاموشی برق در شرایطی که کشور با افزایش دما و رشد مصرف برق مواجه است، موضوعی قابل درک از منظر مدیریت شبکه محسوب میشود؛ اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، میزان و مدت زمان خاموشی و نحوه توزیع آن میان مناطق مختلف است.
در کرمانشاه، این مسئله به دلیل شرایط اقلیمی برخی شهرستانها اهمیت بیشتری دارد. هنگامی که دمای هوا در مناطق گرمسیر به بالای ۴۰ درجه میرسد، قطع چهار ساعته برق به معنای محرومیت چندساعته خانوارها از تجهیزات سرمایشی است. این مسئله میتواند علاوه بر ایجاد فشار جسمی و روانی، مصرف آب، فعالیت کسبوکارها، خدمات اداری و حتی ایمنی ساختمانها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای مهم غرب کشور، مرکز ارائه بسیاری از خدمات منطقهای است و اختلال در فعالیت ادارات، مراکز خدماتی و اقتصادی آن میتواند دامنهای فراتر از یک خاموشی خانگی داشته باشد.
مطالبه اصلی شهروندان در شرایط فعلی، حذف کامل خاموشیها در شرایط محدودیت شبکه نیست؛ بلکه انتظار آنها این است که در توزیع خاموشیها، شرایط اقلیمی مناطق مختلف، دمای هوا، نیاز بیشتر مناطق گرمسیر به وسایل سرمایشی و نقش خدماتی و اقتصادی مراکز استان مورد توجه قرار گیرد.
تابستان امسال برای مردم کرمانشاه تنها فصل گرما نیست؛ ساعتهای خاموشی نیز به بخشی از برنامه روزانه خانوادهها تبدیل شده است. افزایش خاموشی از دو ساعت به چهار ساعت در برخی روزها، اکنون این پرسش را پررنگتر کرده که آیا میتوان با مدیریت دقیقتر، تقویت زیرساختهای شبکه، افزایش ظرفیت تولید و انتقال و همچنین اجرای جدیتر برنامههای انرژی خورشیدی، فشار خاموشی را در سالهای آینده کاهش داد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه صرفاً به جدول خاموشیهای یک تابستان مربوط باشد، به برنامهریزی بلندمدت برای تأمین برق پایدار در استانی بازمیگردد که همزمان با گرمای فزاینده، نیاز بیشتری به انرژی برای تأمین آسایش مردم و استمرار فعالیتهای اقتصادی و اداری دارد.
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