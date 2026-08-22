صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (شنبه، ۳۱ مرداد) در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات کرمان، شمال و شرق هرمزگان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.
وی افزود: فردا (یکشنبه، یکم شهریور) در ارتفاعات واقع در کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات البرز غربی و غرب اصفهان، افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲ شهریور) و سهشنبه (۳ شهریور) نیز در ارتفاعات مازندران و شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: تا روز یکشنبه در دامنههای جنوبی البرز، بخشهایی از مرکز، شمال، شمال شرق و جنوب شرق و طی پنج روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳۱ مرداد) صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعتها باد و گردوغبار پیشبینی میشود. بعدازظهر نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. حداقل دمای تهران ۲۴ و حداکثر دما ۳۵ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
تهران تا دوشنبه بارانی میشود
وی ادامه داد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: تا روز دوشنبه (۲ شهریورماه) با عبور موج ناپایداری از فراز منطقه، در برخی ساعتها افزایش ابر و باد، گاهی وزش باد شدید و در پارهای از مناطق، بهویژه مناطق شمالی و ارتفاعات تهران، بارش رگباری با احتمال رعدوبرق و در بعضی مناطق رخداد مه پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی امروز کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان تهران پیشبینی میشود.
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