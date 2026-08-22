والیبال ایران نباید فقط ژاپن را حریف اصلی بداند/ جای اشتباه نداریم

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی والیبال در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: من فکر میکنم با شناخت بهتری تیم ملی عازم میشود البته چالشهایی هم داریم چون سبک مسابقه مانند رقابتهای آسیایی نیست. در این مدت سرمربی میتواند نقطهضعفهای تیم را مشخص و مربی روی آن کار کند.
وی ادامه داد: مهمترین موضوع برای تیم ما صعود به المپیک است و امیدوار این اتفاق بیفتد. به نظر من جای هیچگونه اشتباهی نداریم و باید خیلی باقدرت جلو برویم. نباید فقط فکر کنیم ژاپن حریف اصلی ماست، چون تیمهای دیگر هم خیلی رشد کردهاند و پیشرفت داشتهاند و باید برای آنها هم برنامهریزی داشته باشیم و با یک برنامه درست جلو برویم.
ترکاشوند تأکید کرد: نگرانی من واقعاً از تیمهای دیگر است و از آنها میترسم. ژاپن هم با یک ترکیب کامل و قدرتمند میآید. این مسابقات برای ژاپن هم اهمیت زیادی دارد و با توجه به اینکه اعلام کرده تیم ملی «ب» را به بازیهای آسیایی ناگویا میفرستد، نشان میدهد که برای این مسابقات قهرمانی آسیا اهمیت ویژهای قائل است و میخواهد بهطور مستقیم جواز حضور در المپیک را به دست بیاورد.
مربی تیم ملی والیبال افزود: فکر میکنم بچههای ما انگیزه خیلی زیادی دارند. یکی دو جلسه هم در تمرینات حضور داشتم و از دور نیز پیگیر شرایط تیم بودم و درباره نفراتی که در اردو حضور دارند، سؤال و پیگیری میکنیم. خدا را شکر، بچهها باانگیزه زیادی تمرین کردند و از نظر روحی نیز شرایط خیلی خوبی دارند.
وی گفت: برای ما خیلی مهم است که بچهها با شرایط روحی و روانی خوبی راهی مسابقات شوند و مسابقات لیگ ملتها را فراموش کنند. امیدوارم این مسابقات بتواند دل مردم را شاد کند. واقعاً مردم ما الان تنها چیزی که میتواند دلشان را شاد کند، ورزش است؛ حالا فرقی نمیکند چه بازی یا چه رشتهای باشد. انشاءالله همه کمک کنند.
ترکاشوند خاطرنشان کرد: فکر میکنم تدارکات هم خوب چیده شده است. خدا را شکر، فدراسیون هم تمام تلاشش را میکند و انصافاً برای همه تیمهای ملی زحمت شرایط فراهم است. امیدوارم این تلاشها منجر به کسب نتیجه شود و در وهله اول دل مردم شاد شود. این اتفاق برای ورزش ما و والیبال خیلی خوب است و باعث میشود تیم با روحیه بهتری در مسابقات شرکت کند. این مسابقات میتواند باعث شود نتایج لیگ ملتها هم فراموش شود و در مجموع نوید دیگری برای والیبال ما باشد.
ترکاشوند درباره حضور امین اسماعیلنژاد به عنوان کاپیتان تیم ملی نیز گفت: امین اسماعیلنژاد بعد از یک دوره مصدومیت دوباره برگشته و فکر میکنم شرایط خوبی هم دارد. امین بازیکن توانمندی در سطح بینالمللی است، پتانسیل بالایی دارد و در دوره قبلی هم خیلی خوب برای ما بازی کرد و نقش بسیار مهمی داشت.
وی افزود: فکر میکنم انتخاب او به عنوان کاپیتان خوب است. از لحاظ سن و سال از بقیه بچهها بزرگتر است و چون دوره قبل هم تصمیم گرفته شد که او را در لیگ ملتها به عنوان کاپیتان بگذارند، این انتخاب میتواند خوب باشد. بالاخره با دادن این مسئولیت به بچهها میتوانند به تیم کمک کنند و آنها از لحاظ روحی و روانی شرایط بهتری داشته باشند. حضور او را به فال نیک میگیریم برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم امین بتواند با تجربهای که دارد، ارتباط خوبی با بازیکنان و کادر فنی داشته باشد و تیم ما به امید خدا بهترین نتیجه ممکن را بگیرد.
ترکاشوند درباره سختی مسابقات قهرمانی آسیا و اهمیت این رقابتها برای کسب سهمیه المپیک گفت: درست است که نباید فقط ژاپن را معیار اصلی قرار بدهیم، اما کار خیلی سختی داریم. سهمیه المپیک توزیع میشود و همه منتظرند والیبال ایران نتیجه بگیرد و نتایج لیگ ملتها را جبران کند. بنابراین کار سخت است و فشار زیادی روی بازیکنان وجود دارد. البته این فشار طبیعی است، با توجه به تجربههای بینالمللی زیادی که در این سالها داشتهام، فکر نمیکنم این مسائل بتواند فشار روانی خیلی زیادی برای بازیکنان ایجاد کند. با این حال، نباید هیچ تیمی را دستکم بگیریم.
ترکاشوند با اشاره به رقابتهای گذشته گفت: ما در جام جهانی فیلیپین هم این موضوع را دیدیم. فکر میکنم در یکی از مسابقات توانستیم با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شویم و اگر آن بازی را میباختیم، خدای نکرده حتی ممکن بود در جمع هشت تیم هم قرار نگیریم. این نشان میدهد که همه تیمها رشد و پیشرفت کردهاند و بهخصوص در چنین مسابقات مهمی، تمام تیمها با ۱۰۰ درصد توان و قدرت خودشان حاضر میشوند. هر تیمی که کماشتباهتر بازی کند و با برنامه بهتری پیش برود، شانس بیشتری برای موفقیت دارد. فکر میکنم کادر فنی ما هم توانمندی و پتانسیل لازم برای یک برنامهریزی خوب را دارد.
ترکاشوند افزود: به امید خدا با توجه به اینکه نفراتی هم که تا الان در تیم ملی ما هستند، خیلی اختلاف زیادی با همدیگر ندارند، این میتواند دست مربی ما را باز بگذارد و کمک کند. در تعویضها دست پیاتزا خیلی باز است. با توجه به اینکه اختلاف زیادی بین بازیکنان نیست این امکان وجود دارد. البته درصد خیلی کمی در پستهای مختلف، در تکنیکها یا به اصطلاح کارهای گروهی، اختلافات کوچک و ریزی وجود داشته باشد. من فکر میکنم بر اساس هر بازی میتواند از تمام بازیکنان استفاده کند و بتواند با یک ترکیب نهایی خیلی خوب آماده بازی با ژاپن شوند.
ترکاشوند در ادامه درباره اضافه شدن اسماعیل مسافر به تیم ملی اظهار کرد: اسماعیل مسافر قابلیت و توانمندیهای خوبی دارد. من دو سال در باشگاه پیکان با او کار کردم و میدانم چه پتانسیل و توانمندیهایی دارد. امیدوارم بتواند در دریافت و دفاع عقب زمین کمک زیادی به تیم ما کند.
وی افزود: به نظر من تمام بازیکنان باید بیشتر از ۱۰۰ درصد توان خود را بگذارند. آنها یک اردوی یکماهه را در شرایط قرنطینه و با تفکرات حرفهای پشت سر گذاشتهاند و باید تمام تمرکزشان روی این باشد که بهترین عملکردشان را ارائه دهند و با نتیجهای خوب، دل خودشان و مردم را شاد کنند.
نظر شما