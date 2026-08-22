انفعال اردوغان و توحش نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: مقامات صهیونیستی و مشخصا بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر جنایتکار رژیم اسرائیل، به صورت مرتب و مستمر در حال تهدید ترکیه به حمله نظامی هستند. بهانه صهیونیستها نیز تحرکات ترکیه در سوریه و در مرز با اراضی اشغالی است. روزنامه اسرائیلهیوم متعلق به میریام ادلسون یهودی- آمریکایی حامی اسرائیل گزارش داد که اسرائیل نحوه عملکرد ماده ۵ ناتو را مطالعه کرده و ادعا میکند که اسرائیل میتواند بدون دخالت ناتو به ترکیه حمله کند. میریام ادلسون حامی مالی بزرگ اسرائیل است که میلیونها دلار به کمپینهای انتخاباتی ترامپ کمک مالی کرده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت نیز گزارش داده که رئیس موساد، رومن گوفمن، هفته گذشته با الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، تماس تلفنی برقرار کرد که در آن درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفتوگو کردند. سه منبع آگاه از این موضوع این مطلب را به خبرگزاری رویترز اعلام کردند. به گفته این منابع، این تماس در ۱۴ اوت، حدود چهار روز پیش از حمله اخیر اسرائیل به سوریه، انجام شد. رژیم صهیونیستی، هفته گذشته در چند نوبت فرودگاه ابوالظهور سوریه را بمباران کرد. این فرودگاه ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای فلسطین اشغالی فاصله دارد و در ۶۰ کیلومتری ترکیه است. در ابتدا مشخص نبود چه کسی به فرودگاه حمله کرده است. سپس اعلام شد این حمله نیز یکی دیگر از اقدامات جنگطلبانه اسرائیل است. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت ما از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور سوریه نگرانیم.
دولت جولانی هرگز به اسرائیل تجاوز نکرده و نیروهای نیابتی در اختیار نداشته بلکه بارها و بارها تمایل خود را به کاهش تنش با اسرائیل اظهار کرده است. عربستان و قطر نیز این حملات را محکوم کردند. با این حال در نهایت رژیم صهیونیستی ضمن قبول مسئولیت این حملات مدعی شد این حملات پیشدستانه بوده و دولت سوریه برخلاف توافق، فرودگاه را در اختیار ترکیه قرار داده است. ترکیه با رد این ادعا اعلام کرد هیچ حضوری در آنجا ندارد و اسرائیل بهانهسازی میکند تا کشورهای همسایه را بمباران کرده و منطقه را بیثبات کند.
تهدیدات نتانیاهو و کاتس علیه ترکیه
پس از حملات اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور سوریه، نتانیاهو، نخستوزیر کودککش صهیونیستها اعلام کرد که ما به هیچوجه استقرار نظامی ترکیه در خاک سوریه را که به سمت جنوب آن کشور هم حرکت کند، تحمل نخواهیم کرد. ما این را به طور کاملا واضح برای همه روشن کردهایم. ما دیدیم که ترکیه قصد دارد خود را در یک فرودگاه نزدیک حلب مستقر کند و ما پیام قوی را به آنها در قالب بمباران فرودگاه ابوالظهور رساندیم. قبلا ما به آنها پیام رسانده بودیم اما ظاهرا آنها آن را نشنیدند. بنابراین ما با بمباران مطمئن شدیم که ترکها پیام ما را به شیوهای بهتر و درست و قابل فهم درک میکنند. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز طی سخنانی گفت: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، این کشور را به سمت ماجراجوییهای خطرناک در سوریه میکشاند و ما به هیچکس اجازه نخواهیم داد امنیتمان را تهدید کند.
کاتس افزود: بهتر است اردوغان به سخنرانیهای پوچ و خیالی خود علیه اسرائیل در داخل پارلمان ادامه دهد و عزم و اراده ما را برای دفاع از خود امتحان نکند.«اسرائیل به مرز ترکیه نزدیکتر شد!» این تیتر یک روزنامه راستگرای ترکیه است. این روزنامه با تاکید بر تهدید جدی اسرائیل برای امنیت و تمامیت ارضی ترکیه، به حمله هوایی جنگندههای رژیم صهیونیستی به یک پایگاه در شهر ادلب سوریه پرداخته است. این پایگاه تنها ۵۵ کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد و در حدود ۶۰۰ کیلومتری سرزمینهای اشغالی واقع شده است.
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور در شمال سوریه، در ظاهر یک تحول میدانی در جغرافیای مناقشه سوریه است؛ اما از منظر تحلیل راهبردی، این رویداد دارای پیامهایی فراتر از یک عملیات تاکتیکی است. فرودگاه ابوالظهور در امتداد محور حلب به ادلب، به دلیل نزدیکی به مرز ترکیه و قرارگیری در مسیر اتصال آناتولی به شام، برای اسرائیل به یک نقطه ژئوپلیتیکی حساس تبدیل شده است. اسرائیل با این اقدام نشان داد که در محیط امنیتی پیرامون خود، نه فقط تهدیدهای بالفعل، بلکه ظرفیتهای در حال تکوین را نیز زیر نظر دارد و برای مهار آنها پیش از تثبیت اقدام میکند.
در یک قدمی درگیری مستقیم اسرائیل و ترکیه قرار داشتیم
شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از تام باراک فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا گزارش داد: ما در یک قدمی درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه قرار داشتیم. وی اضافه کرد: حمله اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور سوریه هشداری در خصوص درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه است.این در حالی است که پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی و صهیونیستی فاش کرد که تلآویو پیش از اجرای تجاوز هوایی اخیر علیه فرودگاه ابوالظهور در شمال سوریه، مقامات کاخ سفید را از این عملیات آگاه ساخته بود. صهیونیستها ادعا کردهاند که هدف از این حمله، ممانعت از تحرکات نظامی آنکارا و جلوگیری از ارسال سامانههای تسلیحاتی پیشرفته ترکیه بوده است.بر اساس این گزارش، در جریان این تجاوز هوایی، دستکم هشت بمب به باندهای پرواز و چندین آشیانه هواپیما اصابت کرده است. در همین حال، یک مقام مسئول در ترکیه هرگونه حضور نظامی این کشور در فرودگاه ابوالظهور را قویا تکذیب کرد و گفت: اسرائیل همواره با ساختن بهانههای واهی به بمباران کشورهای همسایه و بیثباتسازی منطقه روی میآورد.
در حالی که رژیم اشغالگر با لجاجت و در پی گسترش دامنه جنایات خود، منطقه را به سمت آتش جنگ میراند، برخی رهبران منطقهای از جمله مقامات ترکیهای با رویکردی متناقض و منفعلانه، سعی در آرام کردن این رژیم جنایتکار دارند. این موضعگیریهای دوگانه در زمانی که مقامات صهیونیستی با تهدیدهای آشکار نظامی، حاکمیت کشورهای همسایه را به چالش میکشند، نه تنها دردی دوا نمیکند، بلکه تنها نشاندهنده فروپاشی استراتژیک کشورهایی امثال ترکیه از مقابله با رژیم متوحش صهیونیستی است. ادعاهای پوچ در مورد توانایی حمله به کشورهای همسایه، تنها پوششی است برای پوشاندن ترس و لرز رژیم صهیونیستی از قدرتهای واقعی منطقه.
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