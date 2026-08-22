مردمی سازی، راهبرد اصلی تحقق اهداف فرهنگی بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی روز شنبه ۳۱ مرداد در سومین نشست کارگروه مردمی سازی این بنیاد، با اشاره به اینکه برنامه‌ها و عملکرد بنیاد شهید، شامل دو مأموریت مهم و تعالی است، گفت: حمایت همه‌جانبه و توانمندسازی جامعه ایثارگران برای ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان از اهداف نخست و ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت که همان مردم‌سازی و فرهنگ‌سازی اصیل است، در اولویت دوم برنامه های ما قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه نظام‌نامه ارزشمندی در این خصوص تدوین شده که می‌تواند نقشه راه منسجمی برای بنیاد شهید باشد و موجب می‌شود تا برنامه‌ها با انسجام بیشتری پیش برود. سرمایه‌های عظیمی برای تحقق این دو هدف مهم و کلان وجود دارد؛ اما نکته مهم به کارگیری تجریه‌ها در تحقق این اهداف است که استفاده از ظرفیت‌های بی نهایت مردمی راه را برای مشارکت آسان و موثر، هموار می‌سازد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با نگاهی به عملکرد سال گذشته، به‌رغم محدودیت‌های موجود، شاهد مشارکت پرشور و گسترده مردم بودیم. تشکل‌های خود بنیاد شهید و همچنین تشکل‌های توانمند بیرون از ساختار، هر دو ظرفیت‌های بزرگی هستند که مکمل یکدیگرند. به‌ طور یقین، بنیاد شهید به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد و این نگاه هوشمندانه ریاست عالی بنیاد است که بر استفاده حداکثری از این سرمایه‌های مردمی تأکید دارد.وی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های عظیم، وجود ۳۰۰ هزار خادم شهید در برنامه‌های راهیان نور است که از دل مردم برخاسته‌اند. تجربه موفقی که نشان داد چگونه می‌توان با اتصال حلقه‌های اصلی یعنی بنیاد شهید وامورایثارگران، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی به یک برنامه‌ریزی منسجم دست یافت و بسیاری از مسائل را مرتفع ساخت.

سلیمانی تاکید کرد: در حوزه ارائه خدمات، سلامت، درمان، تعاون و مجموعه‌های اقتصادی تجربه‌های موثری داریم که می‌توانند به عنوان الگوهای موفق مورد استفاده قرار گیرند. «نظام‌نامه» جامعی که تعاریف و مدل‌های مفهومی مردمی‌سازی را ترسیم کرده است و می‌تواند به ما در ایجاد حکمرانی مشارکتی در سطوح مختلف یاری رساند.

وی افزود: برگزاری جلسات با رویکرد نقد سازنده، اندیشه‌ورزی و مسئله‌یابی، خود یکی از ابزارهای کلیدی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها است. همانگونه که در ایام اربعین حسینی (ع) شاهد بودیم، وقتی تشکل‌های مردمی در سایر استان‌ها در قرارگاه‌های فرهنگی پای کار آمدند، موجب خروجی‌های مطلوب و اثرگذاری شدند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان اظهار کرد: باور داریم که با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی بین ظرفیت‌های درون و بیرون و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند پیشین، می‌توانیم گام‌های بلندی در مسیر مردم‌سازی و فرهنگ‌سازی برداریم و خدمتی شایسته به جامعه ایثارگران ارائه دهیم. این مسیر روشن، با اتکا به خداوند و بهره‌گیری از همه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، قطعا به ثمر خواهد نشست.