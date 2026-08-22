به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد به مصاف نساجی رفت و با گل دیرهنگام محمدرضا آزادی موفق شد میزبان خود را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد.

آبی‌پوشان با این پیروزی، علاوه بر ادامه روند بردهای خود در آغاز فصل، به ناکامی در کسب نتیجه مطلوب در هفته‌های دوم چند فصل اخیر پایان دادند و پس از مدت‌ها توانستند نساجی را در قائمشهر شکست دهند.

این دیدار برای محمدرضا آزادی نیز اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چرا که مهاجم استقلال پس از ۵۰۸ روز بار دیگر موفق شد با پیراهن آبی گلزنی کند. آزادی با به ثمر رساندن گل دیرهنگام استقلال، ضمن شکستن طلسم گل نزدن خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش برابر نساجی ایفا کرد و سه امتیاز ارزشمند را برای آبی‌پوشان به ارمغان آورد.

علی حمودی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در خصوص پیروزی آبی‌پوشان برابر نساجی اظهار داشت: استقلال در دیداری که با حضور هواداران پرشور نساجی برگزار شد، توانست سه امتیاز ارزشمندی به دست آورد. گلزنی محمدرضا آزادی پس از ۵۰۸ روز نیز اتفاق مهمی بود و به نظر من این سه امتیاز حتی از پیروزی بازی نخست شیرین‌تر بود، چرا که استقلال در زمین حریف و در شرایطی که نساجی از حمایت هوادارانش برخوردار بود، به این برد رسید.

وی ادامه داد: نساجی تیمی نیست که بتوان به راحتی مقابل آن بازی کرد. این تیم پس از یک سال به لیگ برتر بازگشته و استقلال همواره برابر نساجی بازی‌های سختی داشته است. با توجه به شرایط ورزشگاه و حضور پرشور هواداران نساجی، کسب این سه امتیاز برای استقلال اهمیت زیادی داشت. به نظرم عملکرد بازیکنان استقلال بالای ۹۰ درصد خوب بود و تقریباً همه بازیکنان نمایش قابل قبولی داشتند که این موضوع می‌تواند باعث خوشحالی هواداران و مجموعه استقلال باشد.

پیشکسوت استقلال درباره گلزنی محمدرضا آزادی نیز گفت: گلزنی آزادی اتفاق بسیار خوبی بود. فشار روانی زیادی به دلیل گل نزدن روی او وجود داشت و شرایط او به‌خصوص در فصل گذشته سخت بود. او در نخستین بازی خود توانست چنین گل مهمی به ثمر برساند و سه امتیاز را برای استقلال به ارمغان بیاورد. به نظر من این گل می‌تواند کمک زیادی به آزادی کند تا با روحیه و اعتمادبه‌نفس بالاتری به کارش ادامه دهد و موتور گلزنی‌اش روشن شود. در نهایت این موضوع هم به خود او کمک می‌کند و هم برای استقلال در ادامه فصل بسیار مفید خواهد بود.

حمودی در ادامه درباره عملکرد خط دفاعی استقلال و استفاده سهراب بختیاری‌زاده از سیستم سه دفاعه عنوان کرد: استقلال در دو بازی ابتدایی فصل موفق شده کلین‌شیت کند، در حالی که این تیم فصل گذشته در دو هفته نخست سه گل دریافت کرده بود. سیستم سه دفاعه از یک نظر سیستم بسیار خوبی است، چرا که در فاز دفاعی همیشه سه بازیکن در عقب زمین حضور دارند و خلأهایی که ممکن است پشت سر مدافعان چپ و راست ایجاد شود، راحت‌تر پوشش داده می‌شود.

وی افزود: البته در این سیستم باید در مرکز زمین نیز بازیکنان بسیار خوبی داشته باشید که استقلال امسال این شرایط را دارد. همچنین دو پیستون فوق‌العاده در اختیار استقلال هستند؛ حردانی و گودرزی که به نظرم عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد استقلال امسال تیم کامل‌تری باشد. درست است که بازیکنان دیگری هم در اختیار تیم هستند، اما همین موجودیتی که اکنون در استقلال حضور دارد، به نظر من جزو خوب‌های فوتبال ایران محسوب می‌شوند و تا اینجا وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند.

پیشکسوت استقلال درباره دیدار آینده این تیم برابر سپاهان نیز گفت: سپاهان در زمین خودش مقابل تراکتور شکست خورده، اما با این حال تیمی نیست که بتوان گفت به راحتی باید مقابل آن به پیروزی رسید. من بازی سپاهان را دیدم و این تیم واقعاً تیمی نیست که شایسته شکست ۲ بر صفر مقابل تراکتور باشد. استقلال باید این تیم را کاملاً جدی بگیرد.

حمودی خاطرنشان کرد: سپاهان فوتبال خوبی بازی می‌کند و شرایط این تیم مناسب است. این تیم در دو هفته اخیر هم فوتبال خوبی ارائه داده و هم توانسته امتیاز کسب کند. به نظرم دیدار استقلال و سپاهان می‌تواند یک بازی بسیار خوب و جذاب باشد.