نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در دهه اول شهریور اعلام می شود

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دهه اول شهریورماه اعلام می شود. فرصت انتخاب رشته یک هفته خواهد بود.

وی یادآور شد: پیش بینی می کنیم نتایج نهایی آزمون کارشناسی را در مهرماه ۱۴۰۵ و در زمان مقرر اعلام کنیم تا کلاس های کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی تشکیل شوند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از آن نیز با تعویق یک هفته ای در نهایت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۴ درصد خانم ها و ۴۶ درصد آقایان بودند. آزمون در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد.