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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

رئیس سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در دهه اول شهریور اعلام می شود

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در دهه اول شهریور اعلام می شود

رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دهه اول شهریورماه اعلام می شود و پس از اعلام نتایج انتخاب رشته صورت می گیرد.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دهه اول شهریورماه اعلام می شود. فرصت انتخاب رشته یک هفته خواهد بود.

وی یادآور شد: پیش بینی می کنیم نتایج نهایی آزمون کارشناسی را در مهرماه ۱۴۰۵ و در زمان مقرر اعلام کنیم تا کلاس های کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی تشکیل شوند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از آن نیز با تعویق یک هفته ای در نهایت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۵۴ درصد خانم ها و ۴۶ درصد آقایان بودند. آزمون در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 6923231

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    نظرات

    • مهرداد آقائی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 1
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      بلاخره مشخص نشد اواخر مرداد یا اوایل شهریور؟
      • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
        5 1
        برادر بزرگوار شما آخر شهریور رو در نظر بگیر اطلاعیه بعدی اواخر شهریور خواهد بود سازمان سنجش باید یه تکانه حسابی بخورد تا افراد متعهد ودلسوز امور را دست بگیرندوگرنه روزگارمان همین هست!!
    • رضاحاجتی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      2 0
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      بی ضابطه وبی مسئولیت ترین دوره سازمان سنجش همین دوسال اخیر بوده،فقط تنها کاری که درست انجام دادن گرفتن پول بوده ودگرهیچ

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